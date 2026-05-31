城市開箱3-3》愛滋感染者U=U意義？為何服用PrEP？ 性病名詞解析

昆明防治中心內裝置藝術，以藥罐作為主要素材設計。（記者蔡愷恆攝）

愛滋感染者測出U=U（Undetectable = Untransmittable），意即「測不到病毒 = 不具傳染力」。科學實證顯示，感染者若能規律服藥，讓血中病毒量降低至檢測不到的程度並維持六個月以上，就不會透過性行為將病毒傳染給他人。這對於去標籤化及感染者回歸正常社交生活具有重大意義。

PrEP（Pre-Exposure Prophylaxis）暴露愛滋病毒前預防性投藥屬於事前預防；在可能發生高風險行為前預先服用藥物，讓體內維持足夠的藥物濃度，以有效阻斷病毒侵入與傳播。這是一種積極主動的健康管理方式。

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PEP（Post-Exposure Prophylaxis）暴露愛滋病毒後預防性投藥屬於事後預防；在發生高風險接觸（如醫療人員針扎、不安全性行為）後，建議於72小時內盡快投藥，並連續服用28天，可大幅降低感染風險。

MSM（Men who have sex with Men）男男間性行為：醫學名詞，用以界定特定感染風險族群。數據顯示不安全性行為（特別是 MSM）是目前台灣愛滋最主要的危險因子。

美沙冬（Methadone）維持治療：一種長效型的鴉片類替代藥物，用以壓制海洛因成癮者的戒斷症狀。透過每日在醫護人員監督下服用，協助藥癮者減少對海洛因戒斷症狀的不適，使其能維持穩定生活，是「減害計畫」的核心策略之一。

IDU（Injection/Intravenous Drug User）靜脈注射藥癮者： 指透過注射方式使用毒品的人。在2005年前後，共用針具與稀釋液曾導致此族群感染愛滋的人數激增，隨後政府推動「減害計畫」才使疫情控制。

95-95-95目標：聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）提出的2030年全球防治目標，內容為95%的感染者知道自己感染、95%已知者接受治療、95%治療者病毒受到抑制；目前台灣的防治成效優於全球平均。

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