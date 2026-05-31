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    首頁 > 生活

    竹山茶道節迎向國際！日訪團體驗茶文化觀光

    2026/05/31 11:03 記者劉濱銓／南投報導
    日本三重縣菰野町代表團訪台，前往南投竹山參訪，認識在地竹山茶產業。（竹山鎮公所提供

    日本三重縣菰野町代表團訪台，前往南投竹山參訪，認識在地竹山茶產業。（竹山鎮公所提供

    南投縣竹山鎮公所為促進台日國際交流，透過現正舉辦的「2026竹山國際茶道節」，邀請日本三重縣菰野町代表團前來參訪，藉由茶文化體驗與景點觀光認識竹山，雙方也盼未來能在文化、觀光、產業等方面持續交流。

    此次訪團包括日本三重縣菰野町產業觀光商工推進室長山吉隆、菰野町社區振興課主幹內田徹，以及三重縣日台友好協會理事松岡正剛等人。

    竹山鎮公所表示，日方一行參訪竹山國際茶道節主場館，由專人導覽認識竹山茶產業發展，參與茶席、品茶，並前往紫南宮參拜，欣賞2026竹藝燈會主燈「馬躍蝶舞」竹花燈，還走訪知名「遊山茶訪」茶文化館，認識茶產業與體驗茶球DIY，深入了解台灣茶文化的多元樣貌。

    日方訪團對於竹山國際茶道節，結合竹藝、茶席、手作等創意留下深刻印象，樂見雙方未來在地方觀光與文化推廣有更多交流機會。

    竹山鎮公所說，竹山與日本在竹工藝、茶文化、山林觀光，以及地方產業有許多共通點，透過此次交流盼深化友誼與合作基礎，促進台日未來在各面向的合作。

    日本三重縣菰野町代表團訪台，前往南投竹山參訪，認識竹山茶產業並體驗茶球DIY。（竹山鎮公所提供）

    日本三重縣菰野町代表團訪台，前往南投竹山參訪，認識竹山茶產業並體驗茶球DIY。（竹山鎮公所提供）

    南投竹山鎮公所邀請日本三重縣菰野町代表團，參訪竹山國際茶道節，由竹山鎮長陳東睦（左四）代表迎接。（竹山鎮公所提供）

    南投竹山鎮公所邀請日本三重縣菰野町代表團，參訪竹山國際茶道節，由竹山鎮長陳東睦（左四）代表迎接。（竹山鎮公所提供）

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