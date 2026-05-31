城市開箱3-2》北市梅毒淋病有年輕化且上升趨勢 醫師澄清性病迷思

台北市立聯合醫院昆明防治中心。（記者蔡愷恆攝）

根據疾病管制署統計，台北市的愛滋新通報人數與全國相同在2017年達到高峰，之後呈現下降的趨勢，且主要傳染途徑歸因於不安全性行為。台北市立聯合醫院昆明防治中心主任王建淳指出，雖然愛滋疫情整體趨勢受控，但梅毒與淋病的感染人數卻呈現上升趨勢，且有明顯的「年輕化」警訊，特別是在19至24歲的年輕族群成長最為快速。

針對社會大眾常見的防疫誤解，許多人質疑提供清潔針具是否等同於鼓勵使用毒品，但王建淳表示，這是推行所謂的「減害計畫（Harm Reduction）」。早期靜脈注射藥癮者因共用針具等導致愛滋與C型肝炎大規模傳播，透過提供清潔針具與針具回收服務，能有效降低藥癮族群間的傳染風險，並提供戒癮治療將成癮者視為需治療的病人而非犯人，是守護社區公共衛生的重要配套。

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此外，王建淳說明，許多人存有「我只有單一性伴侶，所以不會得愛滋」的迷思，主因便是自認生活單純、沒有高風險行為而忽略伴侶狀態。愛滋病毒感染數週後可能出現發燒或喉嚨痛等症狀為「急性感染期」，但也常被誤認為感冒或是流感，而錯失早期發現的機會，之後進入數年的潛伏期，期間可能沒有明顯症狀而忽略，最終發病之後才診斷屬於延遲診斷，因此篩檢是重要的。

與此同時，社會常將暴露愛滋病毒前預防性投藥（Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP）標籤化，認為那是給私生活混亂的人吃的，但王建淳指出，PrEP已被世界衛生組織納入核心防治策略，是一種積極管理健康的預防手段，能有效阻斷病毒傳播，適合任何有潛在風險的人，不應被賦予負面評價。

除了事前預防，針對意外暴露的「事後補救」（Post Exposure Prophylaxis, PEP）同樣關鍵。王建淳表示，近期的案例便是「1219隨機傷人事件」，當時民眾或警消因在意外中接觸到愛滋感染者血液；這類情境正屬於暴露愛滋病毒後預防性投藥，PEP建議在暴露後的72小時內服用並持續28天，能有效補救並降低感染風險。

王建淳補充，早年部分民眾有「透過捐血來做愛滋篩檢」錯誤認知，呼籲若有檢測需求，可利用中心提供的匿名篩檢（性病與愛滋諮詢專線（02）23703738）、超商取貨試劑或隱密的自動販賣機等多元且正確的管道進行檢測，在保障個人隱私的同時，也守護整體的公共衛生安全。

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