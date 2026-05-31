桃園航空城安置戶交通需求倍增 優開區108條道路開放通行

機場園區安置住宅周邊道路示意圖。（航空城工程處提供）

桃園航空城安置住宅陸續交屋及安置街廓自建中，安置戶交通、施工等需求增加，桃園市政府航空城工程處表示，5月20日起優先開發區安置街廓與安置住宅周邊道路接續開通80條，加上首波已開通的，共有108條道路開放通行，期盼透過聯外動線的打通，以實質行動協助居民重建家園。

航空城工程處表示，繼4月2日首波開放28條路段後，5月20日起接續開通80條，將範圍擴大至機場園區及A11等4大區域，此次開放通行道路著重於滿足安置街廓現階段的必要通行與施工需求，逐步為居民打通專屬的進出動線。

請繼續往下閱讀...

航空城工程處表示，像是機場園區東側安置街廓，民眾可經由桃航六路東行直接連接至三民路二段；機場園區西側安置街廓則全面開放內部道路，並可經由先前已通車的桃航三路，搭配此次新開放的桃航五路與海福路向西銜接至大竹南路。

此外，機場園區安置住宅住戶，可透過新開通的福康路南行接海方路，西行連通大竹南路；而A11安置住宅區域，則可透過捷航三路東行，銜接至海山路。

航空城工程處表示，動線打通後不僅可提升居民生活、通勤的便利性，更有利安置街廓自建居民的建材運輸車輛進場，減少施工死角，並確保環保清運、郵務及各項民生服務車輛能順暢無阻地駛入各街廓，讓安置戶能享有即時到位的公共服務。

考量區內正值居民自建房屋階段，重車頻繁進出易耗損路面，航空城工程處強調，配合居民重建腳步，待自建工程告一段落後，市府將盤點並修繕道路與公共設施，確保過渡期結束後，交付居民完善、舒適的居住環境相關資訊可至「桃園市政府航空城工程處官網/最新消息」查詢。

機場園區西側安置街廓周邊道路示意圖。（航空城工程處提供）

桃園航空城機場園區東側安置街廓周邊道路示意圖。（航空城工程處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法