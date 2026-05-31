城市開箱3-1》昆明防治中心守護北市性健康逾半世紀 巨大彩虹旗引導旅客就診

台北市立聯合醫院昆明防治中心。（記者蔡愷恆攝）

位於台北市知名性別友善觀光景點西門町旁的「台北市立聯合醫院昆明防治中心」，外牆掛著巨大的紅絲帶與鮮豔的彩虹旗，守護台北市性健康超過半世紀。這面彩虹旗不僅是多元包容象徵，更曾意外引導的外籍旅客走入就診，成為國際觀光客眼中溫暖且可靠的友善地標。

昆明防治中心的前身是1969年成立的「台北市立性病防治所」，至今已有超過50年歷史。隨著時代變遷，這裡不再只是單一的性病防治所，而是整合了中醫門診、愛滋防治、毒品危害防制及結核病檢驗與個案管理等多功能公衛行政與醫療單位。大樓樓層設計也深具巧思，一、二樓安排中醫門診，除了提供醫療服務，更為前來三樓看診或進行匿名篩檢的個案提供了一層心理上的「掩護」，降低被貼標籤的社會壓力。

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若繞過大樓來到後方較為隱密的建築轉角，會發現幾台清潔針具組自動服務機及黃色的針具回收桶，協助藥癮個案在維護隱私的情況下，可自行購買與使用，避免因共用針具而感染疾病。大樓內也有自動販賣機提供200元的愛滋自我篩檢試劑，讓民眾自主掌握健康狀態。此外還有保險套販賣機，供民眾購買，降低性行為感染風險。

考量到反覆使用針劑者，也就是藥物美沙冬（Methadone）維持治療個案，需每日到醫院服藥，常擔心被警察臨檢，或受不了大廳民眾的異樣眼光，中心特別設有專屬側門與電梯。這條動線能讓個案繞過中間大廳，直通治療區。因美沙冬為管制類藥品，需要核對身分後才能給予，院方導入生物辨識目前以人臉辨識確認身分，以免個案未攜帶身分證件，無法服用藥物以提供方便性。

一般大型醫院的檢驗、看診與領藥處往往分布在不同樓層或角落，個案需穿梭於醫院各處。但在昆明大樓，醫療流程採「一條龍」設計，驗血、進入診間諮詢到領藥，都在同一條動線內完成，大幅提升便利性與隱密性。由於看診部位與項目較為私人，診間內皆設有圍簾，且在進行身體檢查時會將門鎖上。

在隱私保護方面，昆明防治中心展現對多元性別的高度尊重。看診叫號時儘量不使用「先生、小姐」稱謂，改叫「來賓」，避免跨性別個案因性別與外貌不符而感到尷尬。候診名單上的姓名也會進行遮蔽，或僅顯示部分文字。此外，中心的匿名篩檢服務，全程只需個案設定一組暱稱與密碼，電話查詢報告時核對，將隱私保護做到極為細緻的程度。

從1969年至今，昆明防治中心透過動線分流、空間掩護以及數位科技，將原本具社會標籤性的醫療行為，轉化為一項強調隱私、去汙名且具高度專業化的公衛服務，成為公衛體系在尊重多元需求上的具體實踐。

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昆明防治中心展現對多元性別的高度尊重。看診叫號時儘量不使用「先生、小姐」稱謂，改叫「來賓」，避免跨性別個案因性別與外貌不符而感到尷尬。候診名單上的姓名也會進行遮蔽，或僅顯示部分文字。（記者蔡愷恆攝）

考量到反覆使用針劑者，也就是藥物美沙冬（Methadone）維持治療個案，需每日到醫院服藥，常擔心被警察臨檢，或受不了大廳民眾的異樣眼光，中心特別設有專屬側門與電梯。（記者蔡愷恆攝）

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