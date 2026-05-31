雨神要來了！ 季風低壓接力報到 全台「紫爆」時間點曝光

氣象粉專提醒，西南季風下周後期逐漸活躍，雨季即將開始。（擷取自台灣颱風論壇｜天氣特急）

中央氣象署今天指出，薔蜜上午8時已增強為中度颱風，明天（6月1日）最接近台灣，北部及宜蘭降雨機率提高。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則提醒，下週後期起西南季風有望逐漸活躍，台灣天氣型態可能出現重大轉變，正式進入雨季。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（30）日晚間發文表示，下週前半段台灣仍位於華南副熱帶高壓邊緣，水氣相對偏少，各地降雨以午後雷陣雨為主。不過從近期連續數報的數值模擬來看，各模式皆持續指出，下週後期至6月中旬前後將是重要轉折期，天氣型態可能出現明顯變化。

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粉專分析，主因是隨著副熱帶高壓逐漸退場，南海季風低壓趨於活躍，並可能一個接著一個在臺灣附近活動，帶動西南季風增強且持續，將大量暖濕水氣輸送至臺灣附近。屆時中南部迎風面關係，將變得容易下雨，甚至可能出現連續數日降雨的情況，低壓的走向也將決定雨區分布，走偏一點就會差很多，變數相當大。

粉專提醒，六月中上旬如有安排戶外活動的朋友，務必多注意天氣訊息。對於近期水情仍偏緊張的南部地區而言，這波降雨相當重要，畢竟水庫要補得快，與其期待颱風剛好來訪，不如把握每一次西南季風帶來的降雨機會。

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