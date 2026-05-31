今年度農機補助即起到8月底 農糧署：審核達標積分免等待就可購買

因應農村勞動力不足，農業部農糧署提供農機補助。（圖由農糧署提供）

隨農村勞動力不足，農業部近年提供農機補助，農糧署表示，今年度農機補助即起到8月31日止，為減少農民等待時間，申請相關補助計分達一定分數以上，經各基層農會或農糧署各分署等受理單位審核通過就可購買，不用再像過去還要等申請時間截止後再等通知，大幅節省時間。

今年度的農機補助包含省工農業機械、新研發農機、引進省工農機、農事服務機械、農噴無人機、碳匯農機及汰舊換新電動農機等7項補助措施，農糧署表示，過去農機補助通知都是要申請截止後，計算申請後的積分排序後依序通知，今年為讓農民可更快購買農機，申請省工農業機械、新研發農機、引進省工農機、碳匯農機等補助項目計分達5分以上；農事服務機械、農噴無人機等補助項目計分達10分以上，經受理單位審核通過即可購買農機。

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農糧署進一步說明，積分未達分數的農民，則如同過去，於受理時間8月31日截止後，會再依積分項目排序通知農友購買農機，農民最慢必須在今年的11月30日前完成購置並申領補助款，才可核銷。

為加速燃油農機替換為電動農機，農糧署表示，相關電動農機比例補助提高1/2，若同時報廢2020年之前購買的同機種燃油農機，並將溫室氣體減讓的效益歸屬農業部，可優先補助，免辦積分排序，還可再依申請機種增加補助額度1千元至3萬元；省工農業機械與汰舊換新電動農機等2項補助措施可分別申辦，每人最多可申請兩台小型機種的農機補助。

為解決缺工問題，農業部也推動農事團，農糧署表示，該署補助的5千台大型農事機械已納入農機耕作服務系統，農民可直接連絡相關服務，目前農機械農事團已有50團，分別為雜糧20團、蔬菜8團、果樹2團、茶業4團及跨產業別16團，可協助整地種植、田間管理及樹枝老竹粉碎。

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