合歡溪上游解除堰塞湖列管！目前已回復原有溪流型態無危險

合歡溪上游堰塞湖處置前。（林業署提供）

今年4月初受連續降雨影響，合歡溪上游因邊坡土石崩塌堵塞河道，形成堰塞湖。林業及自然保育署台中分署近2個月持續監測，並進行溢流道開挖、壩體降挖及湖區土方回填等處置作業，目前已大致回復原有溪流型態，經危險度評估判定為無危險，解除堰塞湖列管！台中分署表示，後續仍持續監測作業，以掌握汛期間溪流與邊坡變化情形，守護下游安全。

林業保育署台中分署表示，依據最新空拍正射影像分析結果，原堰塞湖蓄水面積已由約5700平方公尺縮減為約1600平方公尺的水潭，最大蓄水量亦由原約4萬立方公尺降至僅約3500立方公尺，回復原有自然溪流型態，經整體評估已無安全疑慮。

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林業保育署台中分署指出，雖然堰塞湖已依「國有林地堰塞湖應變標準作業程序」規定解除列管，後續仍將維持水位計及CCD影像監控，並於豪雨或颱風期間加強巡查與監測，以即時掌握現地狀況，並提醒民眾，山區溪流水位變化迅速，豪雨過後邊坡仍可能出現零星落石或土石鬆動情形，應避免進入溪床、河道及邊坡不穩定區域從事遊憩或戲水活動，以維護自身安全。

位於大甲溪事業區第82林班、合歡溪步道約3.5公里處河段，因4月4日至7日期間連續降雨影響，造成上邊坡崩塌土石堵塞河道，形成堰塞湖。台中分署獲報後立即啟動緊急應變機制，並邀集專家學者召開諮詢會議，初步認定無立即危險，但考量後續汛期風險，仍採取工程方式辦理壩體降挖與溢流道開挖作業，完成溢流道開挖長度約77公尺，壩體降挖深度約6至14公尺，並同步縮減湖區蓄水範圍，成功降低合歡溪堰塞湖風險。

合歡溪上游堰塞湖處置後。（林業署提供）

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