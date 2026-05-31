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    首頁 > 生活

    20隊伍特訓完成 6/15爭奪高雄青年創業挑戰賽百萬獎金

    2026/05/31 08:52 記者王榮祥／高雄報導
    股感媒體科技執行長許郁婷（右上講者）分享創業實戰經驗，從市場趨勢與創業生態切入，協助入圍團隊拓展多元商業思維。（青年局提供）

    股感媒體科技執行長許郁婷（右上講者）分享創業實戰經驗，從市場趨勢與創業生態切入，協助入圍團隊拓展多元商業思維。（青年局提供）

    高雄青年創業挑戰賽20強、在決賽已完長兩週特訓，高市青年局強調「同學已變對手」，6月15日爭奪百萬獎金。

    高市青年局與財團法人日月光環保永續基金會攜手主辦2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」，5月6日選拔出20強團隊，青年局在K-TV高雄新媒體人才培育中心舉辦專屬特訓課程，邀請業界專家深入剖析金融數據應用、智慧財產權、提案實戰及ESG實務等主題，為20隊特訓。

    青年局長林楷軒強調，20組隊伍在過去兩週特訓中，既是相互切磋的「同窗學友」，也是激發彼此極限的「頂尖對手」，「走下特訓課堂，就是決賽戰場！」；日月光基金會執行長汪渡村指出，這次入圍團隊理念與發展方向皆具可行性之永續創新構想，與日月光永續理念高度契合。

    青年局表示，青年創業挑戰賽決賽當日將邀請產業界、政府機關、學術研究及科技創新領域代表與專家組成「最強評審團」，從創新性、永續性、市場潛力及實踐可行性等面向，分別審查新創企業組與新創團隊組各10組共20強創業提案後，評選出今年獲獎團隊。

    新創企業組冠軍可獲100萬元、亞軍50萬元、季軍30萬元；新創團隊組則設有特優15萬元、優選10萬元，及3組新銳潛力獎各6萬元，合計獎金規模居六都之冠，競賽詳情請關注高市青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/Default.aspx）或競賽官網（https://aseinnovation.com/）。

    青年創業挑戰賽入圍團隊參與專屬培訓課程，5月23日邀請眾勤法律事務所史洱梵律師（前排左二）解說智慧財產保護與創業法律風險，協助團隊強化法律觀念。（青年局提供）

    青年創業挑戰賽入圍團隊參與專屬培訓課程，5月23日邀請眾勤法律事務所史洱梵律師（前排左二）解說智慧財產保護與創業法律風險，協助團隊強化法律觀念。（青年局提供）

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