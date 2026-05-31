蒙塵的第一?2-2》恢復綠川往日榮光 應跨局處整體治理

綠川旁堆置民眾丟棄的廢棄傢俱。（記者歐素美攝）

記者歐素美／專題報導

綠川風光不再，民進黨台中市議員江肇國認為，盧市府將前期成果視為「前朝政績」而弱化維護責任，忽略全流域延續管理，讓原本建立的水岸品質逐漸下滑，呼籲市府重新建立跨局處的整體治理責任，而不是讓城市河川成果隨政黨輪替而被削弱；國民黨台中市議員李中「批龍護燕」，只肯定綠川3期是目前維護得最好看的地方；文史工作者則痛批市府省電費，「只是為不想做的事找藉口」。

江肇國指出，河川整治應同時包含防洪治水、水質改善與景觀再造3大目標，而綠川過去在前期整治階段確實曾經達到亮眼成果，不僅獲得國內外肯定，也成功帶動城市水岸再生與觀光效益。

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江肇國認為，河川治理必須回到完整流域與長期維管的概念，否則不僅會讓公共建設效益流失，也會直接反映在水質惡化、環境品質下降與民眾使用感受變差，呼籲市府應正視問題，重新建立跨期、跨局處的整體治理責任，而不是讓城市河川成果隨政黨輪替而被削弱。

李中則批評林佳龍配合綠川推動的綠空廊道，未規劃公廁，遊民聚集隨地大小便，形成髒亂，主管單位應設法解決，並肯定盧市府任內推動的綠川整治第3期，「是目前維護得最好看的地方」。

在地文史工作者則表示，盧市府了節省一點電費，致綠川飄臭味，遊客自然不想駐足或停留，質疑市府省電說法「只是為不想做的事找藉口」，太誇張；附近商家表示，目前綠川只有假日遊客較多，生意大不如前。

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