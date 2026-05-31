蒙塵的第一？2-1》全國第一條擁有註冊商標的水岸品牌 綠川風光不再

盧市府「精打細算」的作法，使得綠川景觀大不如前，河道長滿青苔，河水不再清澈。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中專題報導

台中綠川是全國第一條擁有自我品牌的河川，2018年一期工程整治完工後獲獎無數，景觀河道更成為熱門景點，為中市舊城區帶來新生，盧秀燕市長上台後，在「精打細算」節省電費及維護經費下，綠川的風光不再，品牌蒙塵，不再有商家利用無償的綠川商標生產啤酒或糕點等各式產品，遊客人數更是幾近腰斬，令人不勝唏噓。

前台中市長林佳龍啟動「新盛綠川廊道計畫」，打造綠川成為台灣第一個擁有註冊商標的水岸品牌，以帶動舊城區新生，綠川整治共分為3期，從雙十路到忠明南路，整治長度共3.26公里，經費約12.3億，第1期從雙十路至民權路，610公尺，也是唯一的景觀河道，盧秀燕上任則接手第3期。

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第1期的景觀河道，不僅改善水質，並吸引中外遊客，成為熱門景點，並曾獲國家卓越建設獎、公共工程金質獎、日本優良設計獎「百佳賞」及有建築界奧斯卡美譽的「全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎，賴清德曾稱讚綠川是台灣第一條的河川整治典範，但這短短的景觀河道也最具爭議，挑動藍綠攻防。

盧市府認為綠川從旱溪引水至礫間處理，增加電力負擔，2019年起只在系統反沖洗及耶誕嘉年華時才啟動引水；原本設計礫間處理設施維修時，可抽取地下水備用的地下水井，也封存不再使用，同時取消保全及整併礫間處理人力，每月省下約63萬元的經費。

但「精打細算」的作法，使得綠川景觀大不如前，河道長滿青苔，河水混濁，礫間處理系統故障時水位太低，造成魚群暴斃惡臭，綠川兩側綠帶更充斥瓶罐垃圾，甚至遭民眾堆置廢棄傢俱，遊民充斥。 根據交通部觀光署統計資料，綠川廊道於2023年12月有近30萬名遊客，前年及去年同期遊客僅剩15萬多，甚至曾1個月僅7萬多名遊客到訪。

水利局表示，河道滋生藻類及水生植物，屬自然現象，廠商每日皆派員巡查及整理環境，並不定期進行水質檢測及河道清理，以維持綠川水岸景觀品質及環境整潔。

綠川是全國第一條擁有自我品牌的河川。（記者歐素美攝）

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