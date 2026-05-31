高雄舉辦身心障礙平權體驗活動 勞工局：致敬勞工、寵愛媽咪

高雄舉辦身心障礙平權體驗活動，勞工局表達致敬勞工、寵愛媽咪。（高市勞工局提供）

高市勞工局為推動身心障礙平權，鼓勵身心障礙朋友突破限制勇敢創業、就業，同時結合今年「高雄五恁、團結五伊」勞動節系列的壓軸活動，於（30）日在衛武營榕樹廣場，舉辦「深愛築夢創業市集」，現場集結身心障礙朋友與機構團體所帶來的各種特色美食與文創攤位外，吸引數千人參與。

為落實身心障礙者權利公約CRPD，讓更多的民眾認識及體驗身心障礙者所面臨的工作困難，與如何透過合理的調整而勝任工作，勞工局特別規劃身心障礙平權主題闖關體驗，藉由體驗各種障別的困難與各式輔具協助，讓大小朋友對於平權的實踐有更深層的認識。

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創業市集活動由勞工局長江健興、各工會與社福團體代表共同開場，同時頒獎表揚僱用身心障礙者的績優友善事業單位；江健興表示，「深愛築夢創業市集」是勞工局推動身心障礙平權與就業支持的重要具體行動，透過市集平台，鼓勵身心障礙朋友走入人群、接軌市場，累積創業經驗與信心。

同時也藉由此活動，讓市民有機會認識並支持優質的身障創業商品，期盼大家一起給予關懷與支持，讓他們也可以勇敢築夢。

勞工局未來將持續透過更多元的活動設計與資源串聯，協助身心障礙朋友拓展創業與就業的機會，並邀請市民持續以行動支持，共同打造一個平權共好的社會環境，實踐有愛無礙的城市願景。

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