觀音湖加觀音山 高雄乘風而騎串連假日都會新遊程

高雄年度乘風而騎系列活動首場在觀音湖舉行。（觀光局提供）

2026高雄乘風而騎首場以「觀音湖生態單車遊」為主題，串聯觀音湖與觀音山風景區，連同騎車環湖15分鐘、遊山玩湖全程約1小時，打造假日都會新興遊程。

觀光局長高閔琳表示，觀音湖緊鄰觀音山旁，擁有得天獨厚的自然環境，四周青翠山林環繞，湖中水鳥棲息，生態資源豐富，是都市近郊難得的生態秘境。

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觀光局近年投入約9千萬元經費，完成內埤環湖步道、水花園濕地、蛙鳴廣場、公廁、停車場等設施建置，營造友善的生態棲地和螢火蟲復育，並榮獲國家卓越建設獎－優質獎及建築園冶獎、零碳永續特別獎肯定，湖畔高草區更是陸生螢火蟲「台灣窗螢」重要棲息地。

乘風而騎首場活動由高市國際自行車觀光促進協會專業領騎人員帶領百名民眾，騎乘單車深入探索仁武、大社優美的山湖景觀，並由馬卡道導覽解說協會導覽老師進行觀音湖生態環境解說，透過趣味解謎任務，引導大家觀察園區植物、生態棲地及湖景特色。

環湖騎行後，再前往觀音山風景區參觀擁有超過300年歷史的翠屏巖大覺寺及周邊熱鬧的假日市集，全程結束後，大家拿著香氣四溢的烤地瓜跟烤雞，在觀音湖畔大快朵頤，直呼過癮。

觀光局指出，乘風而騎下一場將於6月13日在三民區盤花公園舉行，推出客家文化主題的單車遊程，目前已開放報名，相關資訊可至「高雄旅遊網 」官方Facebook、Instagram、「高雄GO！」APP 或「乘風而騎」Facebook粉絲專頁。

高雄年度乘風而騎系列活動首場在觀音湖舉行。（觀光局提供）

高雄年度乘風而騎系列活動首場在觀音湖舉行，沿途安排生態導覽解說。（觀光局提供）

高市觀光局近年投入約9千萬元經費，完成觀音湖內埤環湖步道、水花園濕地、蛙鳴廣場、公廁、停車場等設施建置，營造友善的生態棲地和螢火蟲復育。（觀光局提供）

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