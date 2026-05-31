全國最大規模媽祖搬「家」！ 雲林六房媽過爐 上萬人隨香

六房媽過爐今早正式登場，大批信眾隨香，場面壯觀。（記者李文德攝）

國家重要民俗「雲林六房媽過爐」今（31日）早上正式登場，媽祖鑾轎從土庫股越港紅壇起駕，展開全程62公里的過爐遶境，一早便有人潮擠滿現場，見證雲林縣一年一度的宗教盛事。

六房媽最大特色便是有神無廟，每年由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股等5股34庄輪流值年奉祀，過爐儀式常吸引超過十萬名信徒隨香。

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六房媽2026-2027由五間厝股五間厝值年，今早從2025-2026值年股土庫股越港紅壇起炮。

今早5點起媽祖神尊陸續登上鑾轎、中軍班唱班，直至近6點，由雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、蔡春綢等人一同點起馬炮，宣告過爐遶境正式開始。

鑾轎隊伍前後都長長人龍跟隨在後方，綿延數公里長；過爐遶境沿途住家也同樣在門前擺起香案，祈求能得媽祖庇佑，更有虔誠信徒秩序地排隊，鑽轎腳，一路上還有許多虔誠信徒們自發性準備小點心等，讓隨香信徒們補充體力。而這次過爐遶境，計直至深夜抵達五間厝股臨時紅壇。

張麗善表示，六房天上聖母無固定寺廟，採過爐方式輪替，凝聚五股卅四聚落信眾的向心力，「六房媽過爐」是雲林縣重要的無形文化資產，也是台灣有神無廟祭祀活動中規模最大，2017年獲文化部登錄為國家重要民俗。

中華民國六房媽會理事長徐萬成表示，五間厝股分為二重溝、五間厝、紅瓦磘、下埤頭、中埤頭、頂埤頭等6村落，大約每30年才會換一個村莊輪值一次，預計晚間進入五間厝臨時紅壇，6月2日將在五間厝股遶境，預計下午5點正式入紅壇安座。

2026-2027年值年爐主顏徐素芬說，很開心擲了8次聖筊搏得爐主，30年輪值一次非常難得，歡迎各界都到紅壇參拜。

六房媽過爐今早正式登場。（記者李文德攝）

民眾井然有序排隊鑽轎腳。（記者李文德攝）

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