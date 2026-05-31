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    首頁 > 生活

    嘉義民雄青商關懷社區長輩 穿復古裝唱懷舊歌曲交流

    2026/05/31 08:19 記者王善嬿／嘉義報導
    民雄青商會青年穿復古服裝到金興社區與長輩交流。左為民雄鄉長林于玲。（民雄鄉公所提供）

    民雄青商會青年穿復古服裝到金興社區與長輩交流。左為民雄鄉長林于玲。（民雄鄉公所提供）

    嘉義縣民雄鄉「青銀共融—金世界生活客廳」活動30日在金興社區活動中心舉行，民雄青商會青年們穿著復古服裝與社區長輩歌曲歡唱交流、奉咖啡及茶葉品茗，製作懷舊香氛包等，現場還有美甲業者幫長輩保養指甲，充滿溫馨的懷舊氛圍。

    活動由民雄青商會結合民雄鄉公所、金興村辦公處、金興社區發展協會共同舉辦，鄉長林于玲昨也到場與青年、長輩同樂。

    林于玲表示，民雄青商會會長吳政哲、總幹事江冠諺為了貼近長輩，活動前實地訪談長輩的喜好興趣、生活環境，還邀請青年穿著復古裝參加客廳活動，拉近與長輩間距離。

    林于玲說，民雄青商會青年在服務、陪伴中學會付出、珍惜，也讓金興社區長輩理解青年，成為最真實的人生課程，透過活動讓兩代人交流互動，民雄青商會實踐了最棒的世代共榮典範，相信社會也因青年的善意更顯溫暖。

    金興社區發展協會理事長廖清秀表示，長輩也用歡樂的運動舞蹈表演，讓年輕人知道變老過程中，可以保持健康、樂天知足。

    江冠諺說，這次活動的辦理讓自己學習到長輩的多元才藝、樂觀生活態度，感謝長輩與青年的互愛互信，讓青銀共融活動有了美好情感交流。

    民雄金興社區昨舉辦 「青銀共融-金世界生活客廳」活動，節目豐富充滿活力。（民雄鄉公所提供）

    民雄金興社區昨舉辦 「青銀共融-金世界生活客廳」活動，節目豐富充滿活力。（民雄鄉公所提供）

    民雄青商會青年走入社區，陪伴關懷長輩，增進兩代間的感情。（民雄鄉公所提供）

    民雄青商會青年走入社區，陪伴關懷長輩，增進兩代間的感情。（民雄鄉公所提供）

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