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    首頁 > 生活

    池上竹筏季64隊水上狂飆 巴大雄今晚將壓軸嗨翻大坡池

    2026/05/31 08:00 記者黃明堂／台東報導
    池上竹筏季昨天在大坡池進行竹筏直道300M競速賽。（池上鄉公所提供）

    池上竹筏季昨天在大坡池進行竹筏直道300M競速賽。（池上鄉公所提供）

    台東縣池上鄉公所昨天及今天舉辦2026悠活池上米鄉竹筏季系列活動「竹筏節慶嘉年華」，昨天及今天共有64支隊伍齊聚，在水面上展開速度、力量與團隊默契的大對決。昨天率先登場的竹筏直道300M競速賽，各隊選手奮力划槳衝刺，水花四濺、加油聲震耳欲聾，現場宛如大型水上運動會。

    鄉公所表示，今年賽事報名盛況空前，「竹筏直道300M競速賽」與「水上竹筏拔河賽」各有32支隊伍參賽，再加上池上國中的竹筏傳承競賽，共同寫下池上竹筏季25年來新高紀錄，也讓今年活動未演先轟動。

    5月30日率先登場的竹筏直道300M競速賽，在戰況激烈的「300M直道競賽全國賽」中，最終由「WETPRO」展現超強速度與團隊默契奪下冠軍，「黑潮體育競技推廣協會隊」獲得亞軍，「花蓮體中校友隊」則拿下季軍。而同樣精彩的「鄉內300M直道競賽」，則由「慶豐衝鋒隊」成功稱霸奪冠，「福源村鐵牛隊」獲得亞軍，「大水湖」拿下季軍。此外，肩負文化傳承意義的「學生傳承賽」，七年級、八年級與九年級的冠軍，則分別由「七年三班」、「八年三班」以及「九年二班」拔得頭籌。

    今天登場的是水上竹筏拔河賽，更被民眾形容是「全場最瘋狂賽事」。參賽隊伍將在竹筏上反向划船對決，不只比拚力量，更考驗默契與臨場反應，鄉公所歡迎民眾到場觀賽，享受夏日歡樂氣氛。

    除了水上競技，還有舞台表演，昨天由莫言率先登場，今晚則由人氣藝人巴大雄壓軸。活動現場設有特色市集與在地體驗活動，集結池上美食、農特產品、文創商品與胖卡餐車，讓民眾邊看比賽、邊吃美食、邊逛市集。現場還安排藍染印布胸針、布袋蓮纖維手作、墨香漆扇等DIY體驗。

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