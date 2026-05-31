告別「無牙醫村」困境 雲林衛星式巡迴牙科補偏鄉缺口

二崙鄉衛生所今年五月開設牙科醫療服務，二崙告別「無牙醫村」困境。（記者黃淑莉攝）

「牙痛不是病，痛起來要人命」，雲林縣牙醫資源不足又嚴重不均，偏鄉居民看牙得舟車勞頓跨鄉或跨縣就醫，其中口湖、二崙在去年底前長期處於全鄉無牙醫窘境，為補漏，雲林縣府近年結合中央政策、牙醫師公會、教育系統與地方醫療資源，多管齊下推動巡迴醫療、衛星式校園牙科服務及民間資源支持，在今年5月終結雲林「無牙醫村」情況。

雲林縣衛生局統計，截至今年4月底，全縣近65萬人，20鄉鎮市有119家牙醫院所，192位牙醫師，平均每萬人口牙醫師約3人，遠低於全國平均7.3人，其中林內、莿桐、古坑、大埤、二崙、崙背、麥寮、土庫、褒忠、東勢、台西、元長、四湖、水林及口湖等15鄉鎮，都低於縣內平均。

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口湖與二崙多年來沒有牙醫師執業，村民牙痛、補牙或拔牙，都要前往鄰近鄉鎮就醫，因為看牙不便，許多患者忍到忍不住才就醫，牙醫不足又不均，偏鄉民眾要預約看診，約不到或要等好幾個月。雲林縣衛生局長曾春美表示，「約不到就把牙醫師請來！」除了中央巡迴醫療服務，縣府也與雲林縣牙醫師公會、中華民國牙醫師公會全國聯合會協力，推動全國首創「衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務」模式，在偏鄉學校購置牙科診療設備，截至今年5月已在9個牙醫不足鄉鎮的12所核心學校，共設置24張診療椅，提供周邊88所偏鄉學校的牙科診療及口腔保健服務，預計今年底會再增加4所學校8張診療椅。

曾春美指出，在牙醫師人力方面，感謝雲林縣及全國牙醫師公會鼎力支持，跨縣市調度18位牙醫師投入雲林偏鄉巡迴服務，提供口腔檢查、齲齒治療、窩溝封填等醫療處置。

曾春美強調，除巡迴醫療外，縣府也積極推動牙醫資源改善措施，包括向中央爭取提高巡迴醫療支付點數及補助、盤點衛生所空間與設備，進一步評估設置牙科服務據點可行性、突破人員編制框架。

曾春美說，有努力就有收穫，口湖鄉衛生所終於在今年1月迎來首位常駐牙醫師賴奕卲，另在善心人士捐贈牙科器材，二崙鄉衛生所今年4月開設牙科醫療服務，並在5月起賴奕卲醫師每週支援2診次，讓雲林在今年告別「無牙醫村」窘境。

雲林縣長張麗善指出，偏鄉醫療不足困境，有許多問題有待解決，縣府將持續爭取中央增加公費牙醫師員額，推動醫學中心分院納入代訓體系，提升牙醫留任偏鄉意願，並爭取「優化偏鄉醫療精進計畫」第二期經費，強化偏鄉牙醫服務可近性與量能，逐步縮短城鄉醫療差距，讓偏鄉居民不再因為「沒牙醫」而影響健康權益。

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