為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    Axios：首款採輝達處理器Windows電腦預計台北亮相

    2026/05/31 02:36 中央社

    美國新聞媒體Axios今天引述消息人士報導，人工智慧（AI）晶片公司輝達（Nvidia）與微軟（Microsoft）預計下週將首度發表採用輝達晶片作為主處理器的Windows個人電腦。

    報導指出，除了微軟自家的Surface系列電腦外，包括戴爾（Dell）在內的其他電腦品牌也將推出輝達驅動的裝置。

    報導表示，微軟與輝達將於台灣的COMPUTEX電腦展及加州舊金山的微軟Build開發者大會聯手發表這些新機。

    微軟與輝達對此皆未回應置評請求。

    路透社報導，Windows、輝達與晶片設計公司安謀（Arm）的官方X帳號昨天同步預告即將發表新消息，稱「個人電腦新時代來臨」，文字中還附上了疑似台北的地理座標。

    目前Windows筆電的Arm架構處理器主要由高通（Qualcomm）供應，而英特爾（Intel）與超微（AMD）仍是Windows筆電CPU市場的主力供應商。

    根據Axios報導，微軟也預計發表新軟體，讓AI Agent（智慧代理人）能在Windows電腦本地端執行各種任務。（編譯：蔡佳敏）1150531

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播