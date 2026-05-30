畢業季好消息！學貸降息8月上路 今年畢業後年再還

賴總統宣布「台灣人口對策新戰略」18項措施，其中之一為學貸利息再調降1％、還款寬限期延至2年。照片人物與新聞無關。（資料照）

畢業季來臨，不少學子在畢業後面臨償還學貸的壓力。賴總統宣布「台灣人口對策新戰略」18項措施，其中之一為學貸利息再調降1％、還款寬限期延至2年，官員表示，新措施8月就可上路，今年新增的預算由現有經費支應，約有64萬人受益。去年畢業生原今年8月開始還款，可延至明年，而今年畢業生後年8月才要還款。

申請學貸應於畢業後1年的次日起，開始償還學貸，官員表示，現行申請學貸的「在學生」，97%已由政府全數補貼學貸利息，其餘3%，即家庭年所得148萬元以上，且只有1名兄弟姐妹或子女者，須自付利息，利率0.9%。畢業後開始還款的學貸利率為1.775%，實際上是銀行收取2.425%，其差額0.65%由政府補貼。

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在賴總統宣布學貸利息再調降後，就學期間全免息，原本3%自付學貸利息的在學生，就學期間學貸利率0.9%改由政府負擔。畢業後開始還款學貸利率，原1.775%調降至0.775%，其差額1%由政府負擔。

官員說，除現行每年約20億元的利息支出之外，在擴大實施後，教育部未來每年再增加15億元，總計每年投入35億元的預算；而今年下半年、新學期開始就會上路，今年預計新增7.5億元，將由現有經費支應，讓申貸學生無論是「在學」還是畢業後的「還款」期間，都能獲得照顧。

官員舉例，以一名大學部學生貸款8學期、貸款總額約30萬元計算，畢業後受惠於「寬限期多1年」政策，將由政府負擔利息約8355元，約有7.3萬名學生獲得照顧。學生畢業後2年才開始還款，原負擔利率從1.775%降為0.775%，估首年還款利息減輕約2800元，約有41萬名學生受惠。

近年由於少子女化，申請學貸人數逐年下降，根據教育部統計，103學年度約有57萬人次申貸，到113學年度剩下33萬人次。而近年政府陸續祭出私立大專校院補助、住宿補貼等政策，連帶使總貸款金額降低，103學年度申貸金額為233億元，到113學年度剩下114億元。

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