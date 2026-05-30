友善廁所3-3》別讓厭童成常態 民團籲對家長帶幼兒上廁所多點包容

近期有媽媽帶6歲男童到女廁上廁所，居然引起非議。（台中市政府提供）

近期有媽媽帶6歲男童到賣場女性洗手間準備如廁，卻被一女性顧客指女廁應是女性專用，將母子2人轟出去，引起爭議。民團呼籲，男童除了出生時的性器官外，其他性徵都還沒發展，不宜將男童視為男人看待，盼社會對家長與幼童多點包容，共同營造友善親子風氣。

家長帶幼童到公共設施壓力愈來越大，近年常看到民眾在網路公審媽媽帶男童到女性廁所等論戰，部分民眾主張家長應帶小孩到親子廁所，不該帶到女廁等，托育及就業政策催生聯盟發言人王兆慶說，國內做相關規劃時通常會將親子廁所和身障廁所合一，加上普通民眾也常占用這類廁所，加上公共空間取得土地有限，要增建親子友善廁所就實務層面來說不只緩不濟急，事實上也有困難，認為與其增建設備，應從觀念改變做起。

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王兆慶進一步指出，部分女性對男童進入女廁不滿，可能是來自於人身安全的不安全感，還有將男童視為男人看待，但男童除出生時的性器官外，其他成年男性的性徵都尚未發展，將男童視為成年男性過於苛刻，也會造成家長極大的壓力和困擾，認為應對帶著幼兒的媽媽可以多一點包容和寬容，也希望更多意見領袖可以站出來響應育兒友善。

婦團勵馨基金會執行長王玥好則說，部分女性對於男童進入女廁反應較大，應是反應近年許多偷窺、偷拍案件層出不窮，在「人人自危」的風氣下，男童也成為要提防的對象，但媽媽若有陪同，應都會約束男童行為，不至於有踰矩行為，但也認為若要提高女性的安全感，目前廁所的門扇設計應改善，尤其過去廁所門扇設計常會在下方留過大的空隙，女性會有較高的不安全感，另也應增建親子友善廁所。

對於社會近年瀰漫厭童風氣，王兆慶認為，這可能是在少子化後，有育兒經驗者變成社會的少數族群，主流族群更難同理育兒家長的感受，最後整體社會育兒不友善的風氣就成為常態，他也示警，厭童的風氣會讓育兒者感到育兒要付出的代價更為沉重。

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