少子化拉警報！苗栗鄉鎮砸重金鼓勵生育

少子化已是國安問題，苗栗縣的新生兒11年來逐年降，近年新生兒人數排名多位居全國後段。（記者彭健禮攝）

少子化已是國安問題，苗栗縣的新生兒11年來逐年降，近年新生兒人數排名多位居全國後段。為刺激生育，苗栗縣政府及各鄉鎮市公所紛紛提高生育津貼，其中南庄鄉、通霄鎮於大幅加碼後，新生兒數出現成長；過去2年生育低迷的獅潭鄉、三灣鄉也於今年跟進，苗栗縣政府也正研擬提高第二胎生育津貼，鼓勵鄉親增產報國。

內政部資料統計，苗栗縣2014年新生兒數有6019人，隔年跌破6千後，逐年下降，2020年跌破3千，近年來位居全國後段班。為刺激生育，除苗縣府自2025年起提高生育津貼補助為現行的每胎2萬元，各鄉鎮市公所也祭出加碼。

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南庄鄉於2024年起，實施第一胎6萬、第二胎7萬、第三胎以上每胎8萬元，為當時全縣最高，當年度就有66名新生兒，較前一年的33人，多一倍。隨後，通霄鎮也喊出每胎9萬元，生育津貼躍升全縣第一，於去年起施行，迎來202名新生兒，也較前一年的113名增加近八成。

獅潭鄉過去兩年新生兒人數依序為15、11人，公所提供的生育津貼原本為每胎2萬元，今年元月起增為每胎3萬元，另外還加發2年育兒津貼，每年可領3.6萬元，合計7.2萬元。

三灣鄉前兩年也分別僅有15、16名新生兒，也已把現行的第一胎2萬、第二胎3萬、第三胎以上每胎5萬元，提高為第一胎8萬、第二胎9萬、第三胎起每胎10萬元，7月1日起實施。

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