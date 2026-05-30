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    首頁 > 生活

    反五輕40年音樂會今晚登場 後勁精神成就高雄產業轉型契機

    2026/05/30 23:19 記者王榮祥／高雄報導
    後勁反五輕40年音樂晚會於5月30日登場。（地球公民提供、何俊彥攝）

    後勁反五輕40年音樂晚會於5月30日登場。（地球公民提供、何俊彥攝）

    後勁反五輕運動40年音樂晚會今晚在高雄楠梓後勁鳳屏宮舉行，後勁社會福利基金會與後勁廟產管理委員會強調，「若沒後勁反五輕，就沒今日高雄的好空氣、產業轉型的可能」。

    委員會表示，後勁反五輕運動創造了諸多傲人的「台灣第一」，包含台灣歷史最久的環保運動、首次地方公投，及開全台之先由民間自費委託學術機構進行社區污染調查、倡議關廠後轉型為生態公園等，是台灣由下而上最可貴的民主實踐。

    音樂晚會今晚在鳳屏宮前登場，重現2015年關廠前夕的倒數晚會場景，向後勁反五輕的運動前輩致敬，並感謝社會各界相挺支持。

    除邀請當時參與反五輕各界代表分享過往，有由農村武裝青年、音樂人謝明祐與林生祥接續上場演唱，透過歷史與歌聲、引導大眾在當前科技產業快速擴張的時代，重新思考曾經付出的代價與選擇，後勁的故事讓社會有機會對當代發展持續提出叩問，也請大家別忘記後勁反五輕的堅持精神，是高雄人不能忘記的驕傲。

    地球公民基金會董事長李根政認為五輕遷廠，是後勁人與社會共同創造不簡單的改變，更是可以帶動整個高雄轉型的重要基礎；這些年來後勁人努力團結，一直持續要求中油兌現25年要關廠的承諾，才能促成這個重要的成果。

    後勁反五輕40年音樂晚會現場，當初曾參與反五輕的運動者王信長、黃進楠、蔡國和，以及已過世反五輕的家屬：劉月娥（劉永鈴的妹妹）、楊臨賢（楊朝明的兒子）、陳巧雲（陳朝智的女兒）前來接受獻花。（地球公民基金會提供）

    後勁反五輕40年音樂晚會現場，當初曾參與反五輕的運動者王信長、黃進楠、蔡國和，以及已過世反五輕的家屬：劉月娥（劉永鈴的妹妹）、楊臨賢（楊朝明的兒子）、陳巧雲（陳朝智的女兒）前來接受獻花。（地球公民基金會提供）

    當初後勁反五輕「大學工作隊」成員，屏東大學社會發展學系副教授邱毓斌指出，後勁能成功要求關廠，乃至後來台積電可以落腳，這都是非常不容易的事情。我當年是大學生，來到這邊看，認為後勁是高雄人的驕傲。（地球公民基金會提供）

    當初後勁反五輕「大學工作隊」成員，屏東大學社會發展學系副教授邱毓斌指出，後勁能成功要求關廠，乃至後來台積電可以落腳，這都是非常不容易的事情。我當年是大學生，來到這邊看，認為後勁是高雄人的驕傲。（地球公民基金會提供）

    生祥樂隊於晚會現場唱的「圍庄」是2015年的作品，是因台灣各地石化廠的汙染而寫。（地球公民基金會提供）

    生祥樂隊於晚會現場唱的「圍庄」是2015年的作品，是因台灣各地石化廠的汙染而寫。（地球公民基金會提供）

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