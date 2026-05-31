苗栗人口連11年負成長 學者示警：未來重點是「緩降」

苗栗縣十八鄉鎮市區域圖。（圖由縣府提供）

依國家發展委員會人口推估，全國總人口數自2019年達2360萬高峰，逐年下降；苗栗縣除少子化，因人口結構老化，及大多數鄉鎮市遷出大於遷入等因素，人口數更已連續11年負成長。國立聯合大學建築系暨研究所教授王本壯認為，「人口成長已經不太可能，未來重點在於如何減緩人口流失速度。」

國發會人口推估查詢系統資料顯示，1970年全國總人口數為1468萬人，逐年成長至2019年高峰2360萬人，之後開始下滑，僅於2023年因疫情趨緩，移動人口回流，使總人口小幅回升，之後再度呈下降趨勢。國發會推估，2030年全國總人口將跌破2300萬人、2049年低於2000萬人，至2070年約為1497萬人，回到接近1970年水準。苗栗縣總人口數則較全國提早於2015年開始下滑，已連續11年負成長。

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王本壯長期致力社區營造推動，並擔任台灣社區營造學會理事長。他表示，少子化趨勢不可逆，隨著高齡人口逐漸減少，人口成長已難再現。

王本壯指出，地區要吸引人口居住，首先要有穩定的生活模式，以苗栗縣而言，早期為農業，現今則有科技業進駐帶來工作機會；再者則為生活支持體系，像是交通、醫療、教育等。

他認為，苗栗縣道路交通建設九宮格網絡已成形，南來北往方便；教育部分也持續推動實驗特色教育；醫療則有教學醫院合作，加上苗栗縣地理環境，其實是適合宜居的城市。

尤其王本壯觀察到，不少民眾因理財有方，中年就退休並選擇到農村地區享受田園生活。這些族群消費力強，他認為，若地方能提供完善生活支持系統，不僅有助吸引這類族群定居，也可帶來穩定人口與經濟循環效益；目前美國已出現類似型態社區。

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