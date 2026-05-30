與金門大學856畢業生一起畢業 校長陳建民感性共勉

擔任8年校長即將卸任的金門大學校長陳建民也以「畢業生」一分子說，將與全校856位畢業生一起離開學校。（記者吳正庭攝）

國立金門大學今天舉行畢業典禮，主題是「從金以後」，擔任8年校長的陳建民也以「畢業生」一分子說，將與全校856位畢業生一起離開學校，共勉：「以正念活在當下，以慈悲珍惜現在，如雄鷹展翅上騰」。

即將在7月卸任的陳建民開場即感性說，看到台下畢業生「心中湧動著一種奇妙的共鳴」，「今天，不僅是你們學業的里程碑，也是我校長生涯的終章；在這所學校擔任校長的這8年，我與你們併肩而行；今天，我和你們一樣，也是一名即將出發的『畢業生』」。他說，無論未來世界多麼吵雜，都要守心如鏡、腳踏實地走好每一步。祝願每一位畢業生勇敢追逐屬於自己的日月星辰。

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金大邀請致力開放原始碼精神，台北市政府資訊局局長趙式隆專題演講，他現場詢問，多少人像他一樣為了參加畢業典禮，專程搭飛機到金門？看到很多家長舉手，他幽默說，這果然是中華民國含「金」量最高的畢業典禮。

10天內第3次到金門的趙式隆說，在他來回6張機票裡，有3張是透過排候補取得，他相信「觀天象、搶機票」是畢業生4年的日常；而「人算不如天算」更是專屬金大師生的處世高度。

趙式隆以自身為例，過去曾對政府體制一無所知，也不熟悉官階大小，最終在最低行政成本，不修法，並在內政部役政署優秀公務員協助下，成功推動「新創事業負責人申請於自創事業服研發替代役」。他以其挑戰人生所激發的勇氣，勉勵金大畢業生：「不懼風濤，不困於島，心向遼闊。」

畢業典禮在行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、副縣長李文良、金防部政戰部主任王石朋少將等人見證下，由校長陳建民頒發校內最高榮譽的楊忠禮榮譽校長獎、浯洲書院朱熹獎，代並表僑務委員會對畢業僑生轉頒學行傑出委員長獎與學行優良獎。

金大說，要獲得楊忠禮榮譽校長獎須具備學業成績頂尖、五育均衡，每個畢業班最多只有1名得獎者。獲獎的23名畢業生中，馬來西亞砂拉越劉錦甄、印尼泗水鄭美麗兩位僑生，不僅獲得楊忠禮獎，也獲得僑委會學行成績傑出的委員長獎。

台北市政府資訊局局長趙式隆應邀演講時表示，金大畢業典禮是中華民國含「金」量最高的畢業典禮。（記者吳正庭攝）

金門大學今年有856名畢業生，許多家長都從台灣本島各縣市趕到金門參加畢業典禮。（記者吳正庭攝）

金門大學校長陳建民（中）頒發畢業證書給畢業生代表。（金門大學提供）

金門大學畢業典禮，副縣長李文良不忘在會場上向遠道而來的家長們為金大招生。（記者吳正庭攝）

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