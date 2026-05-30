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    首頁 > 生活

    端午何處去？今年「鹿港慶端陽」好康看過來！

    2026/05/30 23:09 記者劉曉欣／彰化報導
    迎接龍王祭，鹿港龍山寺先恭迎龍王尊神出殿。（記者劉曉欣攝）

    迎接龍王祭，鹿港龍山寺先恭迎龍王尊神出殿。（記者劉曉欣攝）

    國內外認證最有端午味的鹿港小鎮，今年「鹿港慶端陽」的龍舟賽已邁入第49年，為了幫明年50歲暖壽，今年推出多項好康，最有看頭的「雙龍會」將於6月5日登場，讓鹿港龍山寺與雲林拱範宮的兩尊龍王尊神首度相見歡，6月5日至6月7日龍王祭登場前，龍山寺更將全面開放珍貴民俗文物供民眾參觀！

    龍舟委員會主委凃淑媚與地方人士，今天到鹿港龍山寺恭迎龍王尊神出殿，凃淑媚表示，今年報名有170多隊，比去年多了50幾隊，尤其今年鹿港溪旁的洛津國小地下停車場啟用，將是距離福鹿溪最近的大型公有停車場，可解決停車走到福鹿溪走到腳酸的問題。

    凃淑媚指出，今年縣府擴大辦理龍王祭，踩街藝陣與社區學校團隊，將有長達1公里隊伍，將擠爆鹿港小鎮的市區街道，並在鹿港公會堂廣場規劃「藝陣定點表演」，讓民眾可以定點欣賞傳統民俗技藝，今年龍王祭也將限量發送「丙午年平安香包」。

    龍王祭登場後，鹿港小鎮光影藝術節也將陸續點燈，為端午佳節展開的鹿港龍舟賽點亮民俗節慶的氣氛。

    迎接龍王祭，鹿港龍山寺先恭迎龍王尊神出殿。（記者劉曉欣攝）

    迎接龍王祭，鹿港龍山寺先恭迎龍王尊神出殿。（記者劉曉欣攝）

    迎接龍王祭，鹿港龍山寺先恭迎龍王尊神出殿。（記者劉曉欣攝）

    迎接龍王祭，鹿港龍山寺先恭迎龍王尊神出殿。（記者劉曉欣攝）

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