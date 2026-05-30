英業達前董座分享黃仁勳成功代價！曾3度瀕臨破產 至今一週工作7天

英業達前董事長李詩欽以輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳工作鐵律，勉勵學弟妹居安思危。（東海大提供）

全球AI產業迎來黃金10年，台灣更被推上全球核心，英業達前董事長李詩欽今日受邀回母校東海大學畢業典禮致詞，分享輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳成功背後的代價，是輝達曾歷經3次破產邊緣，「絕境經驗」讓黃仁勳至今仍維持一週工作7天、一天15小時的奮鬥鐵律，李詩欽提醒畢業生，學歷保鮮期已縮短至3年，要將眼光放遠，在台灣AI產業爆發時代，更需具備居安思危的意識。

李詩欽為東海大學第12屆經濟系傑出校友，畢業典禮上，李詩欽示警在AI創新帶來巨大成功的同時，台灣企業與個人面臨盲目擴張，與過度槓桿的潛在危機。

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他也引述全球最大避險基金Citadel創辦人Ken Griffin的「歷史由贏家書寫，故常重蹈覆轍」，以此借鏡台灣。他呼籲，企業應回歸財務基本面，全力致力於3大目標，嚴格控管資金槓桿、建立精準停損機制、深耕財務架構；畢業生也必須記住失敗與挫折，才不會盲目中被時代吞噬。

李詩欽特別點出「風光背後的黃仁勳與台灣」，大家看到黃仁勳夜市品嚐美食，常忽略輝達過去至少有3次面臨破產經驗，輝達如今穩坐全球AI霸主，黃仍每天清晨4點起床、一週工作7天，以「公司距離破產只有30天」自我警惕。

他呼籲職場新鮮人將眼光放遠，對於AI爆發與全球供應鏈重組世代，他提供3個準求職指南，1、鎖定AI能力替代，與供應鏈重組受益交集的工作機會；2、鎖定半導體與AI加上ESG轉型雙重優勢的工作機會；3、以及鎖定積極進行海內外佈局的台商企業。

李詩欽強調，除了台灣本土的爆發性成長，海外台商的產值已高達1兆美金，台灣電電公會（TEEMA）目前積極規劃三大海外科學園區，今年在墨西哥、明年在美國、後年將在波蘭，這些都是「台灣以外的台灣」，也是畢業生大展身手的世界級戰場，最後，他以溫暖且堅定的話語勉勵學弟妹，「長跑的路上，只要堅持，是金子總會發光的！」

東海大學今天舉行畢業典禮。（東海大學提供）

東海大學今天舉行畢業典禮。（東海大學提供）

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