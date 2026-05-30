挹注南化水庫！高雄大雨旗山溪流量上升 水利署重啟越域引水

水利署重啟旗山溪甲仙堰越域引水。（水利署提供）

高雄市與台南市共用南化水庫，蓄水率下探至23%，高雄山區連2日下大雨，水利署重啟旗山溪甲仙堰越域引水，挹注南化水庫蓄水量，並每日支援台南清水10萬噸，減少南化水庫出水量，儘量把水留在水庫裡，以穩定南部用水。

高雄與台南共用南化水庫，蓄水量跌破2千萬立方公尺，不過這波降雨南化水庫集水區降雨不多，所幸高雄山區連2日降雨達大雨等級，帶動高屏溪流量上升至25.2cms、旗山溪流量也提升至3.79cms。

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水利署於是重啟旗山溪甲仙堰越域引水，在優先滿足下游農業供灌用水需求後，挹注南化水庫蓄水量36萬多立方公尺，目前持續引水中，南化水庫蓄水率至23%，蓄水量1909萬立方公尺。

此外，高雄山區連2日大雨，帶動高屏溪流量上升，水利署也調度高雄每日支援台南清水10萬噸，以減少南化水庫出水量，儘量把水留在水庫裡，以穩定南部用水。

南部今年降雨不如預期，這波降雨雖對水情有幫助，但因降雨不夠持久，屬於午後雷陣雨型態，對整體水情助益有限，提醒民眾節約用水。

水利署重啟旗山溪甲仙堰越域引水。（水利署提供）

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