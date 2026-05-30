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    首頁 > 生活

    18連霸超強音樂班快閃中捷市政府站演奏 民眾驚呼「賺到了」

    2026/05/30 21:11 記者蘇孟娟／台中報導
    安和國中18連霸超強音樂班今在中捷市政府站快閃演奏。（台中市府提供）

    安和國中18連霸超強音樂班今在中捷市政府站快閃演奏。（台中市府提供）

    在全國學生音樂比賽創「管樂合奏國中A組特優」18連霸紀錄的台中市安和國中音樂班，今日在台中捷運市政府站快閃演奏，學生接連演奏迪士尼動畫「動物方城市」爆紅主題曲、日本人氣天團YOASOBI的小說神曲「向夜晚奔去」等經典曲目，把捷運站變身音樂廳，不少旅客得知快閃團隊有18連霸實力，直呼「賺到了」。

    中捷公司總經理朱來順指出，台中捷運除提供大眾運輸服務，更致力於將藝術與文化灌注於市民日常通勤場域中，今日與校園合作把車站變身展演舞台，讓搭乘捷運旅客享受音樂饗宴。

    安和國中音樂班今日快閃演出30分鐘，一開場以氣勢磅礡的經典管樂曲拉開序幕，緊接著樂風一轉，帶來迪士尼動畫「動物方城市」爆紅主題曲、日本人氣天團YOASOBI的小說神曲「向夜晚奔去」與熱血動漫「銀河鐵道999」等經典曲目，廣獲旅客回響，得知表演團隊有全國音樂比賽18連霸紀錄，直呼大飽耳福、「賺到了」。

    安和國中校長孫玉中指出，該校音樂班成立至今已21年，除了專業課程外，更安排許多觀摩、展演與國際交流表演活動，以增加學習廣度，師生也積極與社區互動，透過在不同場域演出，盼將音樂的美好傳揚出去，為推動藝文風氣盡一份心力。

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