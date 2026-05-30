9旬高齡世新碩士班畢業 氣象主播李富城：持續學習可防失智

李富城曾上節目分享失智症狀發作的經歷。（資料照）

年逾90歲的氣象主播李富城，今天從世新大學傳播管理系碩士在職專班畢業，受訪時開心分享學習經驗，鼓吹退休人士多學習，因為持續用腦，可以防止失智。

李富城於民國113年重返校園，就讀世新大學傳播管理系碩士在職專班。經過2年的努力，成功完成論文口試，今天晚間在世新大學畢業典禮中，以畢業生身分出席，成為終身學習的典範。

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李富城會前接受中央社記者採訪，分享這一路來的學習經歷。他幽默地說，到了他的年紀，學習是要具備一定的條件，首先是耳朵要聽得見，老師小聲說的話也要能聽到；第二是眼睛要好，在教室要能看到老師寫的東西。

他說，只要具備上述兩個條件，就能夠學習，不用擔心太多事情，現在很多大學專班不一定要筆試，口試就可以了。他一直呼籲大家，不要退休後什麼事情都不做，整天只是打牌和旅遊，學習就是一件很好的事情。

李富城坦言，曾感覺自己有一點失智的狀況，但在投入學習後，記憶力變得更好，大腦一直有在使用。他現在都覺得，自己跟年輕人不會差很多，「他們能夠學會的東西，我也學得會。」

李富城也興奮表示，在世新總共修了33個學分，每一位老師的名字都記得。學習過程中難免會遇到一些困難，但也有很多的收穫，真的學到很多東西。他並說，世新大學擁有很好的學習資源，非常值得推薦，只要想進修的人，都能找到合適的地方。

世新今晚畢業典禮場次的另一個焦點，是從傳播管理系上海碩士在職專班畢業的藝人孫淑媚。她今天稍早在臉書開心分享自己「畢業了」，雖然論文寫得很辛苦，但還是很開心完成口試。

孫淑媚在臉書幽默表示，老師曾說「論文寫得爛沒有關係，重點要是自己寫的。」她很確定有達到這兩個標準，感謝老師、同學們的照顧。

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