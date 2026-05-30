東勢獨角仙生態公園 百隻獨角仙今天入住

百隻獨角仙入住東勢獨角仙生態公園。（市府提供）

台中市興建全台首座以獨角仙為主題的「東勢獨角仙生態公園」，台中市客家事務委員會主委江俊龍捐贈100隻獨角仙，今日舉辦入住儀式，將獨角仙成蟲分批移入園區復育區，啟動生態復育，讓公園名實相符，更是「活」的生態公園。

台中市副市長黃國榮指出，建設局7年多來已完成超過250座特色公園，在東勢打造打造兼具生態教育與遊憩功能的獨角仙公園，這次江俊龍捐贈100隻獨角仙，讓公園從遊憩空間升級為兼具生態教育功能的「活公園」，讓孩子在遊戲中認識自然生態。

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黃國榮說，未來除提供親子休憩與學習場域外，也可望吸引更多外地遊客造訪，帶動山城觀光發展，成為東勢特色新亮點。

建設局長陳大田表示，配合公園的復育功能，園內特別設置獨角仙生態復育區，未來將成為民眾與學童觀察甲蟲完整生命週期的重要戶外教室；同時透過景觀營造與客語文化導入，讓市民在親近自然之餘，也能感受東勢客家文化底蘊。

今日百隻獨角仙入住活動吸引不少親子見證，能近距離觀察獨角仙生態，大小朋友都興奮查找獨角仙身影，江俊龍說，配合獨角仙羽化季節，特別募集100隻獨角仙成蟲進駐園區，並由東勢林場專業團隊協助分批移入復育區，盼推動山城生態復育。

建設局呼籲，5月至8月為獨角仙成蟲活動高峰期，惟其成蟲壽命短暫，請民眾參訪時務必遵守「眼看手不動」原則，切勿捕捉或干擾，讓獨角仙自然繁衍，守護兼具教育、文化與觀光價值的山城生態新地標。

獨角仙生態公園扮演復育獨角仙的重任。（市府提供）

獨角仙公園有「活」生態，吸引親子觀賞。（市府提供）

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