週日晴到多雲！中南部午後慎防雷雨 西半部空品差

週日（31日）各地大多為晴到多雲，外出做好防曬，多補充水分。（資料照）

週日（31日）各地大多為晴到多雲，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨發生機率；北部及東半部高溫約29到32度，中南部高溫普遍在32到34度。

中央氣象署預報，週日環境仍為東北風，清晨南部地區有零星短暫陣雨，上午各地大多為晴到多雲，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部大雨發生機率，午後前往中南部地區活動請留意天氣上的變化。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，北部及東半部高溫約29至32度，中南部高溫普遍在32到34度，南部內陸地區溫度會更高一些，各地紫外線易達過量等級，外出請做好防曬，多補充水分。

下週天氣方面，天氣風險公司指出，下週一、二持續受東北風影響，預測今年第6號颱風薔蜜將由琉球群島海面北上，逐漸轉向北北東朝日本南方海面前進。整體路徑為遠離台灣趨勢，但仍可能間接使東北風略為增強並挾帶水氣，北部至東北部將轉為陰時多雲，並有迎風面地形降雨機會；中南部至花東地區則位於背風側，大致為晴時多雲天氣，不過午後仍有局部熱對流短暫陣雨或雷雨可能。

紫外線指數方面，週日台北市、基隆市為高量級，花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣為危險級，其他縣市為過量級。

空氣品質方面，週日環境風場為東北風，東北風可能持續挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

明天北部及東半部高溫約29至32度，中南部高溫普遍在32到34度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日台北市、基隆市為高量級，花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣為危險級，其他縣市為過量級。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

薔蜜颱風預估由琉球群島海面北上，逐漸轉向北北東朝日本南方海面前進。（擷取自中央氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法