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    首頁 > 生活

    金門端午台金專船6/2開放訂位 這兩種人只要100元

    2026/05/30 20:41 記者吳正庭／金門報導
    金門縣政府租用客船行駛台中往返金門1船次的端午節返鄉專船，預計六月二日開始訂位。 （金門縣政府提供）

    金門縣政府租用客船行駛台中往返金門1船次的端午節返鄉專船，預計六月二日開始訂位。 （金門縣政府提供）

    金門縣政府宣布，縣府租用客船行駛台中往返金門1船次的端午節返鄉專船，預計6月18日晚間11點從台中港出發，21日上午11點由金門料羅港返航，航程約9小時，6月2日開放訂位。

    縣府快速反應縣長陳福海於清明節專船開出的政策紅包，船票價格，單航次依舊維持一般身分票價500元，另推出新優惠，凡年滿80歲、未滿6歲者，僅需支付100元保險費即可。

    縣府指出，端午節將屆，為減輕金門縣旅台鄉親返鄉經濟負擔，紓解端午假期台金航線空運壓力，縣府租用客船行駛台中往返金門各1航次。

    今年4月6日，陳福海由副縣長陳祥麟、港務處副處長陳志昕陪同，登上清明節返鄉專船歡送旅台鄉親返航，一番閒聊後，陳福海開心送出顧老、顧幼的社福紅包說，未來每年重要節日的返鄉專船，80歲以上長者、6歲以下兒童搭船免費，現場立刻報以掌聲。

    縣府觀光處說，為照顧高齡長者及幼童返鄉，6歲以下兒童及80歲以上長者，僅收取保險費100元，不另收船費。

    其他身分單航次票價（包含保險費、清潔費、行政作業費等）：

    （1）一般票價：為500元。
    （2）優惠票價：300元（敬老：搭乘日年滿65歲以上。兒童：搭乘日未滿12足歲。學生：持有在學學生證。身障人士：持有身心障礙者手冊及愛心陪同者1人）。
    （3）低收入戶：持證明免費。

    觀光處說，單程票1次最多可預訂6張，此次專船單程可載300人，以金門縣旅台鄉親優先搭乘，如仍有名額，視情形開放其他民眾搭乘來金旅遊。另提醒，若航行前3日因天候因素或搭乘人數未達船舶乘客運能的55％，航次取消。相關疑問可冾0933-699-287王小姐。

    金門縣長陳福海（左三）由副縣長陳祥麟（左二）、港務處副處長陳志昕（左一）陪同，在清明節返鄉專船上向旅台鄉親宣布顧老、顧幼的社福紅包。（資料照，記者吳正庭攝）

    金門縣長陳福海（左三）由副縣長陳祥麟（左二）、港務處副處長陳志昕（左一）陪同，在清明節返鄉專船上向旅台鄉親宣布顧老、顧幼的社福紅包。（資料照，記者吳正庭攝）

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