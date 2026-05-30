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    首頁 > 生活

    高雄星光水岸公園加強版開幕 湧入逾1.6萬人次

    2026/05/30 20:08 記者王榮祥／高雄報導
    高雄星光水岸公園加強版開幕第一天湧入逾1.6萬人次。（公園處提供）

    高雄星光水岸公園加強版開幕第一天湧入逾1.6萬人次。（公園處提供）

    高雄小朋友超級期待的星光水岸公園加強版戲水區今天（30日）重新開幕，安全升級、遮蔭更多的玩水空間，吸引大批親子朝聖，公園處估算，整天超過1.6萬人次進場。

    工務局長楊欽富說，位於高雄展覽館旁的星光水岸公園採「水陸雙主題」設計，規劃滑水道、水上遊具及無邊際港景鞦韆等特色設施，融合遊戲與景觀體驗，打造港灣沿線特色親水據點。

    工務局說明，這次升級改造除了保留原有深受歡迎的造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯及半球型發光噴泉等戲水設施，更擴大戲水空間，新增滑水道及水上鞦韆等互動設施，讓民眾在戲水消暑之餘，也能欣賞高雄港灣景致，享受兼具遊憩與景觀的水岸魅力。

    公園處指出，園區也同步優化整體休憩環境，增設欄杆、座椅及遮陽傘，並結合既有喬木打造「漂浮小島」意象；考量高雄夏季陽光熱情，特別規劃多處遮蔭休憩空間，讓家長陪伴孩子玩水之餘，也能坐下來休息、乘涼賞景，享受悠閒舒適的親子時光。

    現場設有更衣間、廁所及戶外沖洗區等服務設施，提供更加便利完善的遊園環境。

    陪玩的家長多肯定改善後的場域品質，認為戲水區防滑設施、整體環境及遮陽休息空間均有所提升，孩子戲水時、一旁大人有更充足的休息與遮蔭空間。

    公園處則提醒，戲水場域屬於親水空間，家長應全程陪同孩童使用各項設施，避免奔跑推擠，並做好防曬措施及適時補充水分，注意地面及自身安全，同時也呼籲民眾共同維護環境整潔，離場時請務必將個人垃圾帶走，共同營造安全、友善且乾淨的遊憩環境。

    星光水岸公園自5月30日起正式對外開放，開放期間為每年4月1日至10月31日，開放日為每週五至週日（上午10時至12時、下午2時至7時），每週一至週四為休園日，搭乘輕軌在高雄展覽館下車，走路不用兩分鐘就到。

    高雄星光水岸公園加強版吸引大批親子體驗。（公園處提供）

    高雄星光水岸公園加強版吸引大批親子體驗。（公園處提供）

    星光水岸公園溜滑梯讓孩子溜得好開心。（公園處提供）

    星光水岸公園溜滑梯讓孩子溜得好開心。（公園處提供）

    星光水岸公園增加休憩空間，讓在旁休息的家長更舒適。（公園處提供）

    星光水岸公園增加休憩空間，讓在旁休息的家長更舒適。（公園處提供）

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