薔蜜颱風撲日本 星宇航空5/31～6/2往返沖繩、下地島航班調整

受薔蜜颱風影響，星宇航空航班異動。（記者吳亮儀攝）

受薔蜜（Jangmi）颱風影響，星宇航空今晚（30日宣布，調整5月31日到6月2日台灣往返沖繩及下地島部分航班，將安排加班機協助疏運旅客，受影響旅客可免費改票或退票。

班機異動資訊：

5月31日（週日）

航班取消：台中-沖繩JX312/JX313

加班機：沖繩-台北JX1871 14：00起飛

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6月1日（週一）

航班取消：

台北-沖繩JX870/JX871

台中-沖繩JX302/JX303、JX312/JX313

航班延後：

台北-下地島 JX890延至6/2 11：15起飛

下地島-台北 JX891延至6/2 14：35起飛

台中-下地島 JX308延至6/2 JX3308 09：40起飛

下地島-台中 JX309延至6/2 13：00起飛

6月2日（週二）

航班延後：

台北-沖繩JX870 13：00起飛

沖繩-台北JX871 16：50起飛



台中-沖繩JX302 14：20起飛

沖繩-台中JX303 17：55起飛



加班機：

實際航班等候主管機關核准後發布

星宇航空提旅客在搭機前留意最新航班資訊，航班資訊請上星宇航空網站或洽客服中心查詢。

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