薔蜜颱風撲日本 星宇航空5/31～6/2往返沖繩、下地島航班調整

薔蜜颱風撲日本 星宇航空5/31～6/2往返沖繩、下地島航班調整2026/05/30 19:34 記者吳亮儀／台北報導
受薔蜜颱風影響，星宇航空航班異動。（記者吳亮儀攝）
受薔蜜（Jangmi）颱風影響，星宇航空今晚（30日宣布，調整5月31日到6月2日台灣往返沖繩及下地島部分航班，將安排加班機協助疏運旅客，受影響旅客可免費改票或退票。
班機異動資訊：
5月31日（週日）
航班取消：台中-沖繩JX312/JX313
加班機：沖繩-台北JX1871 14：00起飛
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6月1日（週一）
航班取消：
台北-沖繩JX870/JX871
台中-沖繩JX302/JX303、JX312/JX313
航班延後：
台北-下地島 JX890延至6/2 11：15起飛
下地島-台北 JX891延至6/2 14：35起飛
台中-下地島 JX308延至6/2 JX3308 09：40起飛
下地島-台中 JX309延至6/2 13：00起飛
6月2日（週二）
航班延後：
台北-沖繩JX870 13：00起飛
沖繩-台北JX871 16：50起飛
台中-沖繩JX302 14：20起飛
沖繩-台中JX303 17：55起飛
加班機：
實際航班等候主管機關核准後發布
星宇航空提旅客在搭機前留意最新航班資訊，航班資訊請上星宇航空網站或洽客服中心查詢。