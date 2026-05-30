賈永婕世新畢典喊話：不要被雜音推著走 AI時代最重要的是你自己

台北101董事長賈永婕（右）鼓勵新鮮人在AI時代做自己，勇敢前行。她並代表台北101與世新大學校長陳清河（左）簽署合作備忘錄。（世新大學提供）

「很多看似不可能的事，往往都始於一句『為什麼不行？』」台北101董事長賈永婕今（30）日受邀擔任世新大學114學年度畢業典禮講者，她以自身橫跨新聞、演藝與企業治理的經歷勉勵年輕人，在AI快速改變世界的時代，真正重要的不是科技工具，而是人格特質、價值判斷與勇敢行動的能力。

世新大學畢業典禮分3天、10場次舉行，共有2465名畢業生完成學業，包括學士班2236人、碩士班211人及博士班18人。校長陳清河表示，賈永婕擁有媒體、主持及企業經營等跨領域經驗，非常適合與畢業生分享其歷程與職場智慧。

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賈永婕一開場便幽默表示，今天台下許多新聞系與口傳系學生，未來很可能成為報導她、評論她，甚至檢視她的人，因此決定親自來和大家見面。她也呼應新聞傳播學院強調的專業精神指出，在資訊爆炸、AI生成內容快速增加的年代，新聞工作的核心價值始終沒有改變，那就是追求真相、重視查證與保持獨立判斷。

賈永婕坦言，大學畢業時原本進入新聞部工作，在外界眼中是一條穩定且體面的道路，但工作一段時間後，發現與自己的個性不太契合，因此勇敢轉向演藝及主持領域。她表示，人生沒有白走的路，每段看似不同的經歷，最後都成為成長的養分。

一年多前接任台北101董事長，更讓她有如重新成為社會新鮮人。面對全新的產業與龐大的企業組織，她做的第一件事就是尋找可靠的隊友。她強調，一個人很難單打獨鬥，真正能陪伴自己走得更遠的，往往是身邊的夥伴與團隊。

面對AI浪潮席捲各行各業，賈永婕認為，工具與技術更新速度愈來愈快，但真正不容易被取代的，是人的品格與核心價值。她以「正直、叛逆、勇敢、靈活」形容自己，也鼓勵畢業生在快速變動的環境中，保有獨立思考能力與嘗試新事物的勇氣。

她並分享美國知名攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）在沒有任何繩索保護下，成功徒手攀登台北101的故事。許多人曾認為是不可能完成的任務，但最終讓全世界看見台灣。她認為，許多突破與創新都是從挑戰不可能開始，即使面對外界質疑與批評，只要站穩事實與信念，就不需要被雜音左右。她也鼓勵畢業生：「把自己當成一道光源。」勇敢前行成為能夠帶來改變的人。

台北101董事長賈永婕鼓勵世新畢業生，在AI時代做自己，勇敢前行。（世新大學提供）

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