鹿港旅遊中心改建停車塔估年底開工 民眾憂市區停車黑暗期

彰化縣鹿港遊客中心停車場是遊客最愛的鹿港公有停車場。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮每年吸引遊客2000萬人次，縣府計畫把鹿港旅遊中心停車場從平面改建為立體停車塔，地上一樓作為商店街，地下一樓作為滯洪池，預計12月開工，2028年底完工啟用，工程兩年期間減少153格停車位，民眾擔心讓鹿港市區停車進入黑暗期。

縣府交通處說，鹿港旅遊中心停車場占地面積1972坪，目前提供153席汽車停車位，改建為立體停車塔後，可提供2樓、3樓、頂樓共計340席汽車停車位，是現有停車格的兩倍。一樓規劃為商店。

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交通處指出，旅遊中心改建為立體停車塔，地下一樓作為滯洪池，逕流分擔蓄洪量為2400立方米，當地較為低窪，增加蓄洪空間，可以有效分擔鹿港排水的逕流。

交通處說，同步調整人行道空間，規劃接駁車停靠點，去年台灣設計展的接駁車停靠點選在旅遊停車場的天后路段，天后路有20米，可以作為大型活動接駁車轉運點。這項工程規劃設計監造經費約為4000萬元，工程經費約為8.8億元。

不過，有民眾認為，鹿港旅遊中心停車場位於環保公園、彰化區漁會對面，也是距離鹿港老街、天后宮最近的大型公有停車場，每到假日都要等著排隊入場，跟百貨公司停車場一樣熱門。明年起就少了153格停車位，而附近的鹿港轉運站將在今年底完工，等於宣告鹿港市區面臨為期兩年的停車黑暗期！

彰化縣鹿港遊客中心停車場將改建為立體停車塔，一樓作為商店街，地下一樓是滯洪池。（民眾提供）

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