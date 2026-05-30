鄧雨賢紀念音樂會新竹縣府前開麥 許富凱、彭佳慧、蕭煌奇獻唱

2026新竹縣鄧雨賢紀念音樂會由曾孫詹主悅（前左）、趙奕喬（前右）跟興隆國小合唱團一起演奏「雨夜花」拉開序幕。（記者黃美珠攝）

新竹縣「春風交響入月夜～2026新竹縣鄧雨賢紀念音樂會」今晚在縣府前廣場「開麥」！鄧雨賢曾孫詹主悅和趙奕喬搭檔興隆國小合唱團，演出經典名曲《雨夜花》，為活動拉開序幕。新生代創作型樂團「南西肯恩」、金曲獎客家歌手黃子軒跟山平快、台語歌手許富凱、「鐵肺歌后」彭佳慧及金曲歌王蕭煌奇接力獻聲向鄧雨賢致敬。

紀念音樂會首度走出芎林鄉，來到竹北縣治區舉辦，卡司陣容被網路鄉民讚譽堪比跨年晚會，其中，許富凱的粉絲更包遊覽車從南部北上。

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今天的竹縣縣治區很熱鬧，下午2點到6點，音樂會對面的竹北市西公園先有竹北市長鄭朝方的「2026竹北動物方城市」，邀請市民帶著毛孩野餐，還找來入圍金馬獎男配演員傅孟柏及愛犬「酷哥」造勢，人氣強強滾。

兩場活動一路之隔，熱度都爆表，新竹縣長楊文科說，今晚的演出越晚越精彩，許富凱晚上不到8點就會登台，以《四夜調組曲》打頭陣向鄧雨賢致敬，接棒的彭佳慧會獻唱《月夜愁》，壓軸的蕭煌奇則帶來《望春風》一饗聽眾。

2026新竹縣鄧雨賢紀念音樂會由曾孫詹主悅（左）、趙奕喬（右）攜手興隆國小學童開場演出。（記者黃美珠攝）

竹北市長鄭朝方在縣府對面竹北市西公園舉辦動物方城市活動，人氣強強滾。（記者黃美珠攝）

鄭朝方（右）邀請演員傅孟柏（左）帶著愛犬「酷哥」參加2026竹北動物方城市系列活動。（記者黃美珠攝）

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