中興大學醫學院首屆47學生畢業 醫學人才養成開花結果

中興大學首屆醫學院47名學生畢業。（中興大學提供）

中興大學今天（30日）舉辦畢業典禮，今年共有3970名畢業生完成學業，興大醫學院迎來首屆畢業生，47名包括學士後醫學系、臨床護理研究所等學生完成學業，興大說，醫學教育發展邁入重要里程碑，培育醫療人才開花結果。

中興大學歷經4年籌設，2022年終成立學士後醫學系，是中部唯一的國立後醫系，並成立醫學院，多元培育醫學人才，學校今天舉辦畢業典禮，興大醫學院首屆畢業生成亮點。

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校方說，醫學院首屆畢業生共計47人，包括學士後醫學系23人、臨床護理研究所13人、臨床醫學研究所7人，以及組織工程與再生醫學博士學位學程4人。

興大校長詹富智指出，首屆醫學院畢業生的誕生，象徵學校回應國家醫療人才需求的努力逐步開花結果，興大醫學教育發展邁入重要里程碑。

國科會主委吳誠文勉勵畢業生說，大學教育不只讓學生是取得學位，而是培養獨立思考能力，離開校園後學習並未結束，反而更需要主動精進專業知識與技能，才能在快速變動的時代維持競爭力，他勉勵畢業生，人生許多重要方向並非一開始就清晰可見，而是在不斷學習、探索與克服挫折的過程中逐漸形成，未來的成功往往始於探索未知的勇氣。

面對AI、半導體、智慧機器人、量子運算等新科技浪潮，吳誠文鼓勵畢業生保持對知識的熱情、對理想的堅持，以及面對困難的勇氣，真正珍貴的資產不是既有知識，而是不斷探索未知、持續開拓自我的能力。

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