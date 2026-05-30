打造基隆兒童早療支持網 上禾國際永續關懷協會成立

上禾國際永續關懷協會理事長白右筠分享她自身故事，希望每一個孩子都能被接住。（記者盧賢秀翻攝）

社團法人上禾國際永續關懷協會成立，結合各領域資源，為基隆兒童早療等需要協助的脆弱家庭，建立更完整的支持網，讓每一位孩子都能被看見、被接住。

創辦人暨理事長白右筠分享自身的生命故事，她從小罹患小兒麻痺症，成長過程中，父親始終不放棄治療的希望，堅持帶她接受醫療與復健，以無微不至的照顧陪伴她一步步走過艱辛復健歷程。正因父親的堅持與愛，讓她的身體狀況逐漸改善，也讓她能夠勇敢成長、投入社會服務。

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白右筠說，「如果不是父親當年的堅持，我可能不會有今天。因為曾經被愛接住，所以現在我也希望用自己的力量，去接住更多孩子與家庭。」上禾國際永續關懷協會未來將以兒童早期療育為起點，結合醫療、教育、社政、兒少、志工與企業資源，協助發展遲緩兒童、脆弱家庭及需要陪伴支持的族群。

基隆市副議長楊秀玉、前議長張芳麗及鄭文婷、張耿輝、曾紀嚴多位議員到場肯定白右筠成立協會投入兒童早療與社會關懷，尤其是早期療育對孩子與家庭都相當重要，若能及早發現、及早介入，就能為孩子創造更多可能，也減輕家庭的壓力，期盼政府、學校、醫療院所及民間單位能共同合作，形成更完善的兒童早療與家庭支持網絡。

白右筠說，協會以「兒童早療、家庭支持、社區關懷、永續發展」為4大主軸，透過公私協力，逐步推動兒童發展篩檢宣導、早療資源轉介、家庭支持服務、志工培訓、公益陪伴、社區關懷及永續發展行動，讓校園中需要協助的脆弱家庭，能有更完整的關懷與支持系統。

上禾國際永續關懷協會今天成立，將推動兒童早療、社區關懷等服務。（記者盧賢秀翻攝）

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