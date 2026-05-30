屏縣教師甄選明登場 國中小及學前釋缺逾200名近年最多 錄取率增

屏東縣政府表示，規劃逐年招聘正式教師，以補實教學現場所需人力。（記者羅欣貞攝）

全台出現教師退休潮，各縣市今年教師甄選均釋出大量名額，屏東縣國中小教師教甄初試明（31）日登場，國小及學前已經連續3年錄取名額逾100人，今年各科合計錄取139名，共有678人報名，報名較去年減少約120人，平均錄取率推估提高了4%；國中部分合計錄取64名，為近年來最多，有450人報名。

屏縣府教育處統計，115學年度國中教師甄選報名情形，國語文錄取20名、報名137名。數學錄取6名、報名50名。理化錄取6名、報名20名。英語文錄取7名、報名64名。資訊科技錄取5名、報名28名。表演藝術錄取4名、報名36名。童軍錄取6名、報名18名。特教身心障礙錄取5名、報名23名。特教資賦優異（數學）錄取1名、報名1名。特教資賦優異（生物）錄取1名、報名1名。專任輔導教師錄取3名、報名72名。合計錄取64名，報名450名。

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國小及學前教師甄選報名情形：普通科錄取77名、報名336名。英語專長錄取15名、報名40名。自然專長錄取6名、報名12名。藝才班舞蹈專長錄取1名、報名2名。原住民族語專長教師錄取1人，無人報名。專任輔導教師錄取10名、報名17名。特教身心障礙類錄取15名、報名81名。幼兒園教師錄取8名、報名176名。學前特教錄取6名、報名14人。合計錄取139名，報名678人。

屏縣國中小教師教甄初試明天（5月31日）登場、複試6月14日舉行；國小教甄6月16日放榜、國中教甄6月17日放榜。

針對國小及學前連續3年錄取名額均超過百人，今年國中教甄釋出近年最多缺額，教育處說明，教師近年因退休、縣外調動以及降低代理教師比例等，縣府規劃逐年招聘正式教師，以補實教學現場所需人力。

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