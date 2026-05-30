第一個將東南亞新住民語言納入課綱的國家 教育部舉辦說故事競賽

教育部今日舉辦「新文化．共遨遊」全國新住民語文說故事競賽，吸引全國172所學校、236組學生報名。（教育部提供）

為鼓勵學習新住民語言及認識多元文化，教育部今（30）日舉辦「新文化．共遨遊」全國新住民語文說故事競賽，吸引全國172所學校、236組學生報名，競賽共選出優等5組、甲等7組及佳作21組，其中台北市溪口國小、桃園市內海國小及台中市光德國中表現最亮眼、獲特優肯定。

教育部督學張永傑表示，語言是文化傳承的溝通工具，我國是全球第一個將東南亞新住民語言納入課綱的國家，並透過數位科技與遠距教學，協助偏遠地區及師資不足學校順利開課。

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全國新住民語文說故事競賽自2023年擴大辦理以來，今年邁入第3屆，希望藉由競賽提升學生學習新住民語文的興趣，並培養尊重多元文化的態度；參賽學生以越南語、印尼語、泰語等多種新住民語言結合生動故事演出，展現語言學習成果，也透過故事分享不同文化背景與生活經驗，讓多元文化在校園中綻放光彩。

教育部國教署組長孫旻儀說明，今年競賽以「新住民文化探索」、「我的新住民家庭時光」及「我的新住民文化體驗」為三大主題，鼓勵學生從自身生活經驗出發，將課堂所學融入故事內容，呈現多元文化特色。

今年參賽作品題材豐富，有學生分享家中跨國文化交流故事，也有學生介紹新住民母國傳統節慶、美食與生活習俗，透過生動演說、角色扮演及歌唱表演等方式，讓故事更具感染力。評審表示，許多參賽學生不僅語言表達流暢，更展現對不同文化的理解與尊重，充分展現新課綱多元文化教育成果。

教育部舉辦全國新住民語文說故事競賽，吸引全國172所學校、236組學生報名，教育部督學張永傑（右二）頒發特優團隊。（教育部提供）

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