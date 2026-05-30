花蓮台灣狐蝠養小寶寶了！林保署辦保安林書市集 說狐蝠故事

今年花蓮的台灣狐蝠有4隻被記錄到母子對，4隻繁殖個體也都有裝設發報器。（志工鍾秀綢提供）

花蓮第一座保安林是編號第2601號風景保安林，地點在美崙山及周邊，林保署花蓮分署舉辦命名票選活動，今天揭曉，美崙山打敗八螺山、米崙山獲選。林保署花蓮分署長黃群策說，保安林的編號都是日治時期留下的，美崙山保安林不但風景優美，更是台灣狐蝠在花蓮的棲地，今年還有4隻狐蝠被記錄到育幼。

林保署花蓮分署委託學者研究台灣狐蝠在花蓮的族群及棲地利用狀況，今年觀察到4對珍貴的台灣狐蝠育幼，小寶寶緊抱著媽媽喝奶、睡覺，偶爾還會伸頭伸翅膀非常可愛，最近小狐蝠漸漸成長，即將開始學習飛行、脫離媽媽獨自生活。

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林保署花蓮分署今天早上在太平洋公園南濱段舉辦保安林書市集，現場有23個來自全台灣各地的獨立書店、文創店家擺攤，花蓮分署長黃群策也特別介紹生活在保安林的保育類野生動物「台灣狐蝠」。

他說，保安林不只提供民眾親近森林，同時發揮生態功能，美崙山也是台灣狐蝠的家，10多年前在花蓮被發現有台灣狐蝠棲息，台灣狐蝠一天飛行距離可達到70公里，研究人員本以為是從龜山島、綠島飛過來，但近年發現狐蝠在花蓮每年都有繁殖育幼，族群數量也愈來愈多。

花蓮分署最近3年委託台北科大陳湘繁教授團隊研究，在狐蝠身上裝設發報器發現，花蓮的狐蝠活動範圍都在花蓮市及周邊，母狐蝠約7平方公里、公狐蝠約10平方公里，今年還發現4隻裝發報器的狐蝠懷孕生出小狐蝠，且族群數量穩定成長，3年前估計族群量約50隻，目前估計已成長為120到150隻。

活動也公布5月份2601號保安林票選結果，民眾最熟悉的名字「美崙山」是花蓮縣政府在1952年命名，以1406票獲得第一名，打敗美崙山舊稱「米崙山」的699票、撒奇萊雅語意為「鬼頭刀」的八螺山則拿到473票。

身上裝有發報器的台灣狐蝠，被記錄到繁殖育幼，身上還附掛一個小寶貝。（志工鍾秀綢提供）

林保署花蓮分署舉辦保安林書市集，活動現場的抽獎禮物就是可愛的台灣狐蝠媽媽帶小寶寶。（記者花孟璟攝）

花蓮首座保安林編號第2601號保安林，命名票選結果出爐，「美崙山」以1406票獲選。（記者花孟璟攝）

保安林書市集現場透過闖關活動，讓民眾認識保安林的功能。（記者花孟璟攝）

保安林書市集活動共有23個獨立書店參加擺攤。（記者花孟璟攝）

花蓮縣從北到南共有37個保安林。（記者花孟璟攝）

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