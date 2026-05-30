友善廁所3-2》靖娟建議：建議公廁朝「全性別」家庭廁所發展

環境部鼓勵公共廁所朝向多元友善，補助公廁多蓋親子廁所，滿足更多育兒家庭需求。（環境部提供）

面對家長帶小孩進異性廁所的難題，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏說，網路社群討論停留在家長不能帶孩子進異性廁所，但從聯合國兒童人權公約（CRC）及兒少權法角度，公共空間必須優先考量照顧幼童需求，且6歲以下幼兒不能獨處，這是許多育兒家庭共同問題。

許雅荏強調，國外不止談性別友善廁所，更多的是談家庭友善，如日本、北歐等許多大賣場、車站都設有親子共用廁所，並在原來的男廁、女廁增加兒童座椅，或各個隔間提供完整的隱蔽性空間。

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國內雖談論性別友善廁所已久，並打破男女界線，討論多元性別需求，但真正需要的是，同一個空間裡不分男女，都有相對應的隱蔽隔間，讓大家同時來使用，不被男女標籤桎梏。

許雅荏也提到，許多親子廁所會採「無障礙廁所」來施行，但這樣也排擠到身障人士的使用，未來仍應朝親子或家庭廁所普及化規劃。

全國家長會長聯盟前理事長黃正銘認為，社會漸趨多元化，不同性別親子需求也應妥善考量，政府可以考慮將建築物中性別友善廁所或親子友善廁所應達一定比例，化為具體法規，並由公共建物帶頭示範。

台師大目前15棟大樓皆設置有性別友善廁所，且以每年整修1至2處的數量擴充。學務長林玫君說，性別友善廁所重點在於減少不便、保障不同需求，學校透過融合的方式將行動不便者、需要育兒者、跨性別者的需求都包容起來。

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育兒家庭在外帶孩子進異性廁所恐遭到非議，對此，環境部鼓勵公廁性別友善，也設置「性別友善理念」說明標語及簡介。（環境部提供）

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