友善廁所3-1》帶6歲童上廁所面臨難題 友善及親子公廁列優先補助

環境部補助新建公共廁所，鼓勵性別及親子友善，包含採獨立廁間設計，讓所有人都可以安心使用。（環境部提供）

依法6歲以下孩童不能獨處，但家長育兒外出時，要帶孩子上廁所卻面臨難題，因帶幼童去異性廁所恐遭側目甚至非議；面對此難題，環境部長彭啓明坦言，既有公廁確實就難，長期會將親子及性別友善廁所列優先補助。

當育兒家庭的爸爸帶著女兒、媽媽帶兒子時，外出上廁所就面臨難題，近期社交平台「Threads」（脆）就有媽媽帶6歲男童進女廁時遭指責，還上網公審，網友則多數留言育兒難題呼籲將心比心等。

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面對如廁隱私及育兒難題，如何建立友善環境在台灣少子女化情境下，刻不容緩；環境部長彭啓明坦言，自己曾在會脫光光的更衣室，碰到有爸爸帶著女兒，最好的方式，就是優先增加許多親子使用的環境，釜底抽薪解決。

彭啓明說，經統計至今年4月，政府列管公廁總數為4萬6170座，包含公部門2萬6775座、私部門（含國、公營）1萬9396座。

今年4月22日訂定「性別友善廁所友善度查核輔導提升計畫」，將輔導提高性別友善廁所的友善度，增多性別友善及親子廁所，截至去年底，全國性別友善廁所有907座，較前一年3月的623座增加4成5。

彭啓明說，衛福部已有「兒少權法」規定特定地點須設置兒童及孕婦優先的照顧措施（親子廁所）；內政部國土署也有「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」，提供設置獨立的親子廁所及相關友善設備規範；環境部「美質環境推動計畫」補助公廁工程案時，也將親子廁所及性別友善廁所列為優先補助對象。

從校園就要讓性別友善成為日常。教育部說，民國111年就訂定「校園性別友善廁所及宿舍設置指引」，提供學校辦理廁所及宿舍新建、整建與改善時之參考依循；113年時更透過「大專校院校園性別友善廁所設置參考手冊」，提供各校於規劃、增設及改善性別友善廁所時參考依循。

據教育部統計，公私立大專校院性別友善廁所設置率逐年提升，112年度已設置學校計119校、約占77％；113年度120校、約占79％；114年度增至122校、約占81％，另國教署近年也已協助全國高中以下學校完成設置693間性別友善廁所。

教育部強調，未來將持續鼓勵各校於新建及既有建物整建時納入性別友善空間規劃，並強化隔間隱私、防偷拍措施、緊急求助系統及動線規劃等安全配套。

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環境部鼓勵公共廁所朝向「性別友善」設計，除了多元友善之外，也可避免家長帶孩子進異性廁所的非議問題。（環境部提供）

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