薔蜜颱風撲日本 虎航週日往返沖繩航班異動

台灣虎航宣布航班異動。（記者吳亮儀攝）

台灣虎航今天（30日）傍晚公布，受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航31日有航班異動。包括IT-232/IT-233桃園往返沖繩那霸；IT-796/IT-797台南往返沖繩那霸；IT-288/IT-289高雄往返沖繩那霸。

台灣虎航說，建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

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輕度颱風薔蜜在今天（30日）下午2點中心位置在北緯18.1度，東經129.6度，即在那霸南南東方920公里處（鵝鑾鼻東南東方1000公里），以每小時23轉19公里速度向北北西進行。

中央氣象署預測，31日薔蜜颱風在下午2點中心位置在北緯22.0度，東經127.9度，即在那霸南方470公里之處（鵝鑾鼻東方720公里）。

查詢虎航最新航班異動資訊：https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/

薔蜜颱風未來路徑潛勢圖。（取自氣象署官網）

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