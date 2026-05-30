鐵道局竟找中國技術員進桃機三航廈 機捷A14站天花板長這樣

交通部鐵道局公布機場捷運A14車站模擬圖。（鐵道局提供）

桃園機場第三航廈正加緊趕建中，預計明年底完工，交通部鐵道局也正進行機場捷運第三航廈車站A14，但被爆出竟找8名中國籍技術人員進三航廈工地，只為車站的天花板工程做技術指導，也曝光未來A14站的模擬圖，天花板有弧度造型，呼應第三航廈設計。

交通部鐵道局北部工程分局說明，機場捷運「CU05施工標A14車站土建、水環工程」分包商「台灣手把工業股份有限公司」，因辦理A14車站天花板吸音內襯相關專業工項會勘及技術指導，今年5月25日至29日期間，邀請8名中國籍技術人員短期入境協助。

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根據鐵道局設計，機場捷運A14站站內裝潢是透過高密度柱列形塑出具儀式感的動線尺度，呼應第三航廈曲弧天花板的空間語彙，讓旅客踏入車站後可感受到與航廈的一致性設計。

另外，站內規劃大型LED影像牆，動態呈現台灣的人文風貌與自然景觀。A14第三航廈捷運站何時登場？鐵道局說明，目標在2027年與第三航廈同步啟用。

桃園機場第三航廈是我國國家級重大工程建設，且工地在機場管制區內，若有敵國人士進入工地管制區，極可能有工安、機敏系統和資安疑慮。鐵道局北部工程分局長夏恒仁坦言，這8名中國技術人員是從三航廈工地進入，再到地下的A14車站工地，「確實有進入三航廈內」。

夏恒仁強調，中國技術人員都依規定由內政部移民署核准來台進行商務履約服務，所從事活動為履約過程中的技術指導，並非一般受聘勞工或移工身分，進出工區並依桃園機場第三航廈工區既有管制程序，由施工廠商辦理登記換證並全程管理。

他表示，技術指導內容主要為A14車站特殊造型天花板及吸音內襯施工工法，屬一般工程專業技術交流，無涉機敏系統或資安疑慮，目前相關會勘及技術指導作業都已完成，人員也已全數離場，後續不再進入該工區。

鐵道局說明，為避免外界疑慮，未來將要求所屬分局及施工廠商嚴格落實人員管理與安全管控，確保工程品質及施工安全。

交通部鐵道局公布機場捷運A14車站模擬圖。（鐵道局提供）

交通部鐵道局公布機場捷運A14車站模擬圖。（鐵道局提供）

桃園機場第三航廈仍施工中，機場捷運第三航廈站A14就在其正下方地底。（記者吳亮儀攝）

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