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    首頁 > 生活

    管線單位挖路惹民怨 桃市府將提高管理費

    2026/05/30 17:24 記者謝武雄／桃園報導
    道路挖掘施工，經常導致民怨。（記者謝武雄攝）

    道路挖掘施工，經常導致民怨。（記者謝武雄攝）

    對於管線單位申請道路挖掘，桃園市政府訂有「桃園市道路修復管理費及道路修復費收費標準」，其中，管理費以4天為單位收取800元，不足4日以4日計，導致多1天與多4天完工管理費相同，為督促管線單位加速完工減低怨，市府修正收費標準，改為每案基本費1000元，施工1天2、3百元不等，該收費標準修正案已經市議會審議通過，將於公告後實施。

    市府養護工程處長劉軍希表示，許可施工範圍為市道、區道者，除了基本費，每日加收300元，其他的道路則是基本費加計每天200元費用，考量市道、區道為主要聯絡道路，車流量較大，施工對交通衝擊甚劇，所以每日費用較高；部分道路修復並無埋設管道，僅單純刨鋪工程，工期短、對交通衝擊較小，賦予主管機關裁量權，得決定是否免收基本費。

    另，為反映物價成本，也調整收費基準表項目，包含刨除瀝青混凝土面層、加封瀝青混凝土面層、人行道面層，調幅從30到140％；人手孔調降從每孔7100元調漲至1萬元，新增人手孔調升每孔2萬元。

    提案議員凌濤表示，團隊統計前年桃園區共4491件管線挖掘案件，平均每天高達36案，因此在議會提案要求工務局修正相關辦法，希望修正後可以提升施工效率、縮短工期，減輕市民交通負擔，也避免道路長時間施工造成結構損害，維持路面平整品質。

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