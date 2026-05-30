東吳大學申請入學成績計算出錯，98名考生排名異動，校方致歉。（資料照）

大學申請入學招生陸續放榜，卻傳出成績計算出錯事件。有考生在網路反映，東吳大學部分學系甄選總成績疑似誤算，導致原本正取變成備取，引發考生與家長關注。東吳大學今（30）日證實，因考生申請成績複查，發現政治學系及經濟學系面試成績計算方式有誤，受影響考生共98人，其中政治系24人、經濟系74人。校方已重新核算成績並逐一致電說明，同時公開致歉。

東吳大學表示，經初步調查發現，事件起因於某位面試委員評分時，誤以各評分面向的權重分數直接給分，而非依招生規定採百分制評定，導致部分考生面試成績及甄選總成績出現誤差，進而影響錄取排名結果。

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校方指出，在接獲考生成績複查申請後，隨即展開檢核作業，確認政治系及經濟系共有98名考生總成績受到影響。經重新核算後，部分考生總成績與排名順序有所調整。基於招生公平、公正原則，所有考生均須以正確成績作為錄取及分發依據，以維護全體考生權益。

東吳大學表示，在確認錯誤及影響範圍後，已由教務長及相關學系主任主動透過簡訊、電話及紙本信函通知受影響考生與家長，逐一說明事件原因及後續處理程序，並設置專責窗口提供諮詢服務，協助考生了解自身權益及後續志願登記作業。

校方指出，考量考生權益，這次仍將以重新核算後的正確成績作為志願序登記及統一分發依據。經檢視近3年招生資料，政治學系及經濟學系正、備取生在統一分發階段仍有相當比例獲得錄取機會，校方將持續關注後續分發結果，並提供必要協助與諮詢。

東吳大學強調，在發現錯誤後，必須回到正確成績作為招生依據，才能保障所有考生公平競爭的權益，這也是校方處理本案最重要的原則。對於此次事件造成考生及家長困擾，校方深表歉意。

東吳大學表示，已啟動招生作業檢討與改善機制，未來將強化面試委員評分教育訓練，建立成績雙重檢核及驗證程序，避免類似情況再次發生，並持續秉持公開透明原則，維護考生權益及社會大眾對招生制度的信任。

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