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    首頁 > 生活

    雨季注意「水傷」 台南區農改場提出4大防汛管理關鍵

    2026/05/30 17:20 記者吳俊鋒／台南報導
    芒果黑斑病果實病徵。（台南農改場提供）

    芒果黑斑病果實病徵。（台南農改場提供）

    進入雨季，高濕環境極易產生作物各類病害以及「水傷」，台南區農業改良場提出「加強排水通風」、「清除病原殘體」、「精準安全用藥」及「苗期預防」等4大防汛管理關鍵，提醒農友務必在田間落實，降低損失。

    南改場提到，在加強排水通風方面，要儘速疏通田間溝渠、維持通風，主動降低環境濕度；清除病原殘體則是儘早清除落果與病株，減少田間病原菌密度，精準安全用藥上，建議農友至「植物保護資訊系統」查詢核准藥劑，輪替使用不同機制之代號以延緩抗藥性。

    至於苗期預防，在栽培初期可使用中性化亞磷酸800至1000倍稀釋液（若購買商品請依商品標示），每7天噴施1次，連續3次，以提升植株抵抗力，南改場呼籲農民，必遵循藥劑標示使用方法，嚴格控制用量與稀釋倍數，並注意安全採收期，確保作物安全。

    南改場指出，降雨期間的高濕環境極易引發作物病害，果樹真菌與細菌性病害有疫病（水傷）、炭疽病、蒂腐病、果腐病，以及細菌性之黑斑病、潰瘍病等，易透過雨水飛濺與傳播，正值一些果樹的結果期，必須慎防葉片病斑感染果實。

    蔬菜細菌性病害有細菌性斑點病、軟腐病、黑斑病，以及十字花科黑腐病等，易隨雨水擴散蔓延；新定植作物上需注意苗期常見的疫病、立枯病、猝倒病；而根莖類作物最怕田區積水，根系受損會造成生長不良或壞死，植株生長勢弱進而發生白絹病等土傳性病害。

    十字花科細菌性黑腐病病徵。（台南農改場提供）

    十字花科細菌性黑腐病病徵。（台南農改場提供）

    雨後蔥炭疽病徵。（台南農改場提供）

    雨後蔥炭疽病徵。（台南農改場提供）

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