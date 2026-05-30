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    首頁 > 生活

    斥資3.7億 北港全民運動館2028年1月啟用

    2026/05/30 17:06 記者黃淑莉／雲林報導
    北港全民運動館動工，總經費3.7億元，預計2028年1月啟用。（記者黃淑莉攝）

    北港全民運動館動工，總經費3.7億元，預計2028年1月啟用。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣現有2座國民運動中心，分別在斗六、虎尾，有鑑沿海地區大型室內運動場館不足，縣府自籌3.7億元在北港建國國中旁興建北港全民運動館，工程已動工，預計2028年1月啟用。

    近幾年運動風氣盛行，中央補助各縣市興建全民運動館，因中央補助興建運動館設人口要達7萬人，縣府評估補助條件及多方考量，選定在虎尾建置，並在5月24日啟用。

    縣長張麗善指出，縣內大型運動場館都集中在山線與平原地區，海線缺乏室內運動空間，遇天候不良或艷陽高溫，民眾就無法運動，為讓沿海鄉親也能隨時隨地享受運動樂趣，縣府決定自籌經費興建北港全民運動館。

    縣府教育處長邱孝文表示，北港全民運動館位在建國國中新徵收的台糖土地上，樓地板面積約2300平方公尺，興建3層樓建築，內部配置籃球、排球、羽球等多功能球館，還有有氧教室、飛輪教室、瑜珈教室、體適能中心等，打造老少咸宜運動場域，滿足各年齡層需求。

    邱孝文說，運動館設計融入北港糖業文化、媽祖信仰等元素，2028年1月啟用後，不僅是運動空間，更成為地方文化的重要地標，帶動周邊環境與商業發展。

    北港鎮長蕭美文說，北港全民運動館啟用後，不僅服務北港地區，也將帶動水林、元長、口湖等鄰近鄉鎮民眾培養運動習慣，並串聯既有運動設施，進一步提升地方發展與運動風氣。

    雲林縣府自籌3.7億元興建北港全民運動館，預計2028年1月啟用，圖為模擬圖。（雲林縣府提供）

    雲林縣府自籌3.7億元興建北港全民運動館，預計2028年1月啟用，圖為模擬圖。（雲林縣府提供）

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